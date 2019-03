Indira svetuje, kako se v le desetih minutah naličiti za v službo #video

Odkar se je Indira Ekić pojavila v resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija, je njeno življenje pestro kot le kaj. S svojim fantom, osebnim trenerjem Maticem Kolencem, sta po letu in pol še vedno zaljubljena do ušes, mlada dekleta ji zavzeto sledijo prek družbenih omrežij - na Instagramu ima več kot 30 tisoč sledilcev, je komentatorka v oddaji Od težaka do junaka na Planetu, večino časa pa ji vzame ličenje maturantk in nevest.

Indira se namreč že več let ukvarja z ličenjem, teh veščin pa se je naučila v Avstraliji. Tam je namreč živela nekaj let, in ker je bila njena najboljša prijateljica vizažistka, se je skupaj z njo večkrat udeleževala raznih tečajev in predavanj po vsej Avstraliji. Takrat je tudi sama odkrila ljubezen do ličenja in se začela s tem ukvarjati.

Ker dekleta večkrat na katerem od dogodkov, ki se jih udeleži, opazijo, kako je naličena, jo potem prek družbenih omrežij tudi sprašujejo za nasvete in napotke, kako naj se podobno naličijo. Tako smo skupaj z Indiro pripravili serijo nekaj videov, v katerih kaže, kako se naličiti za določeno priložnost.

V prvem izmed njih si v natančno opisanih in prikazanih korakih oglejte, kako se v le desetih minutah zjutraj naličiti za v službo, za na sestanek ali za kakšen opravek čez dan, ko je zaželeno, da mejkap ni premočen in preveč vpadljiv.

Bistvo dnevnega mejkapa je, poudarja Indira, da so pudri, ki jih na kožo nanašate vsak dan za več ur, naravni: "Ta puder za čez dan naj ima torej naravne sestavine, ker moramo paziti na svojo kožo. Ko ga nanašate, pa hkrati pazite, da ne pretiravate količinsko, da ga torej ne nanesete preveč in da ga dobro vtrete v kožo. Ne smete imeti zabetoniranega občutka, kot da imate na obrazu masko."

Za sijoč videz Indira uporabi še t. i. highlighter, na lička pa na rahlo nanese rdečilo ali t. i. bronzer. Pri senčenju oči pri dnevnem mejkapu svetuje zemeljske, rjavkaste tone, za piko na i pa dodajte tanko črno črto nad veko in trepalnice namažite z maskaro. "Jaz nanesem le eno plast maskare, da trepalnice ne delujejo težko in da se ne začnejo lepiti. Uporabljam maskare s silikonsko krtačko, ker res lepo ločijo trepalnice in enakomerno nanesejo nanje barvo," še pove.

Tudi pri barvah za ustnice pri dnevnem mejkapu ne pretiravajte. Dovolj je kakšna kožna oziroma rjavkasta barva ali res nežno rdečkasta ali rožnata.

