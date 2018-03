Tri najpogostejše napake, ki jih delate z mejkap gobico

Mini gobica, ki ji nekatere rečejo kar spužvica, je pred nekaj leti obnorela svet in spremenila način ličenja marsikatere ženske. Danes predstavlja enega najnujnejših pripomočkov pri nanašanju ličil, a za čim boljši rezultat je treba vedeti, kako jo uporabljati.

Če je gobica del tudi vaše rutine ličenja, preverite, če ne delate naslednjih napak ... Foto: Thinkstock

Tako je, obstajajo pravilni in manj pravilni načini najbolj priljubljene gobice ta hip. Mala rožnata gobica kapljičaste oblike je namreč narejena za čim boljši nanos pudra in podlage, a če je ne uporabljate pravilno, vas bo hitro razočarala.

Neredno čiščenje. Po vsakem nanosu pudra ga del ostane na in v gobici. Če je temeljito ne sperete po vsaki uporabi, ji čiščenje privoščite vsaj enkrat na teden, saj se boste s tem izognili širitvi bakterij, ki se bodo nabrale na njej. Čiščenje gobice bo najučinkoviteje v kombinaciji detergenta za posodo in olivnega olja.

Enako čiščenje privoščite tudi čopičem za ličenje:

Nanos s suho gobico. To je ena najpogostejših napak, ki naj vam ne preide v navado. Gobico morate pred uporabo dobro zmočiti pod vodo; toliko, da se bo napila in pridobila velikost. Dobro jo ožemite in nanjo nanesite puder ter nato začnite nanašanje na kožo. Takšna uporaba bo prinesla najbolj enakomeren nanos.

Predolgo vztrajanje z eno in isto. Tako kot je treba po nekaj mesecih zamenjati maskaro in druge izdelke, je pametno istočasno zamenjati tudi gobico. Čeprav jo redno čistite, je za zdravje vaše kože najboljše, če kupite novo vsakič, ko kupite tudi novo maskaro ali šminko.

Foto: Thinkstock

Po velikem pohodu rožnate kapljice so se na trg začele prebijati takšne in drugačne gobice; med njimi tudi silikonska, ki je po mnenju mnogih lepotnih blogerk boljša izbira, saj se lažje spira in ne kopiči bakterij, a naša priznana blogerka Nika Veger ni pristašica silikonske. Preverite, zakaj.