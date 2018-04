Empera razkriva: Kako najti pravi odtenek pudra #video

Foto: Pixabay

Vam nakupovanje tekočih podlag in pudrov predstavlja hude muke in ne glede na to kaj naredite, domov vedno prinesete napačnega? Profesionalni umetnik ličenja Empera je v četrtem delu oddaje Projekt Diva tokratno izbranko Jasno in oblikovalko pričeske Asko Kajtazovič poučil, kako izbrati pravega.

Poznati morate podton svoje polti

V osnovi se podton kože deli na hladnega, toplega in nevtralnega. Hladni podton sestavljajo rožnati, rdeči in modrikasti toni, toplega rumeni in zlati toni, nevtralni pa je mešanica hladnih in toplih tonov.

Za ljudi s hladnim podtonom velja, da so njihove žile bolj modrikaste, da jim bolj pristaja nakit v srebrni barvi in da so najbolje videti v odtenkih modre, vijoličaste in zelene oziroma v vseh barvah s hladnim tonom. Prav tako jih na soncu hitreje opeče in ne porjavijo zlahka.

Tisti s toplim podtonom imajo bolj zelenkaste žile, bolje so videti z zlatim nakitom, najbolj jim pristajajo tople barve, kot sta rdeča in rumena, ter so na soncu hitro zagoreli. Tisti, ki imajo nevtralen podton veljajo za srečneže, ker naj bi jim enako pristajale vse barve.

Kakšne trike je Empera še izdal za pomoč pri izbiri pravega odtenka, pudra si lahko pogledate v spodnjem videu.

