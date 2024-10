Ste pripravljeni na pravi Beauty Weekend Escape?

Ko se narava začne umirjati in pripravljati na zimo, začutimo potrebo po umirjanju in skrbi za lastno kvalitetno počutje tudi sami. Pred nami pa so še obdobja hitenja, službenih obveznosti in naporov, ki bodo obremenila naše počutje in razpoloženje. Kako se lahko pripravimo na prihajajoče izzive? Udeležite se nepozabnih Beauty Weekend Escape doživetij v najlepših hotelih jadranske obale. Kempinski Palace Portorož vas vabi, da v elegantnem in sproščujočem okolju razvijete čuječnost na Mindfulness & Wellness Masterclass. Kempinski Hotel Adriatic v Umagu pa pripravlja izjemen mojstrski tečaj ličenja pod vodstvom mednarodno priznane vizažistke Simone Antonović, na katerem boste v izjemnem ambientu postavili piko na i vaši osebnostni rasti.

Kaj je čuječnost?

Čuječnost ali angleško mindfulness izvira iz budistične prakse in pomeni ohranjanje zavedanja telesa in uma. Je praksa popolne prisotnosti in zavedanja okolice ter tega, kar počnete, s čim manj presojanja ali odzivanja. Gre za veščino, ki je pogosto povezana z meditacijo, jogo ali drugimi vrstami vaj, ki vam lahko pomagajo usmeriti pozornost na sedanji trenutek in na to, kar doživljate, ne da bi bili preobremenjeni ali raztreseni.

Foto: Kempinski Palace Portorož

Koristi čuječnosti:

Zmanjšajte stres: Z osredotočanjem na sedanji trenutek lahko odpravite skrbi in obžalovanja, tako da zmanjšate količino stresa, ki bremeni vaš um.

Z osredotočanjem na sedanji trenutek lahko odpravite skrbi in obžalovanja, tako da zmanjšate količino stresa, ki bremeni vaš um. Pridobite vpogled: Odstranjevanje nepotrebnih distrakcij iz misli vam omogoča vpogled, saj na težave gledate objektivno. Morda boste pomislili: "Ta občutek mi je znan. Skozi to sem že šel in to lahko ponovim."

Odstranjevanje nepotrebnih distrakcij iz misli vam omogoča vpogled, saj na težave gledate objektivno. Morda boste pomislili: "Ta občutek mi je znan. Skozi to sem že šel in to lahko ponovim." Odpravite negativna čustva: Vključevanje čuječnosti v miselnost lahko pomaga odpraviti stres in negativne misli, saj se osredotočite na to, kaj čutite, kaj lahko spremenite in na kaj ne morete vplivati.

Vključevanje čuječnosti v miselnost lahko pomaga odpraviti stres in negativne misli, saj se osredotočite na to, kaj čutite, kaj lahko spremenite in na kaj ne morete vplivati. Izboljšanje učinkovitosti: V delovnem okolju lahko nekaj trenutkov pozornosti pomaga umiriti živce pred veliko predstavitvijo ali težkim pogovorom s šefom ali se preprosto osredotočiti na nalogo, ki jo opravljate. Pozornejše razmišljanje lahko vnese ravnovesje tudi v vaš dan, saj boste dali prednost opoldanskemu sprehodu ali premišljenemu žvečenju obroka.

V delovnem okolju lahko nekaj trenutkov pozornosti pomaga umiriti živce pred veliko predstavitvijo ali težkim pogovorom s šefom ali se preprosto osredotočiti na nalogo, ki jo opravljate. Pozornejše razmišljanje lahko vnese ravnovesje tudi v vaš dan, saj boste dali prednost opoldanskemu sprehodu ali premišljenemu žvečenju obroka. Povečajte empatijo: Zavedanje sedanjega trenutka lahko poveča vašo pozornost do počutja drugih. S prijatelji, sodelavci in družino se lahko povežete z več namere in radovednosti ter opustite presojanje in negativne odzive.

Foto: Kempinski Palace Portorož

Wellness naj dopolni čuječnost

V današnjem hitrem tempu življenja lahko stres močno prizadene naše telo in duha. Tretmaji, kot so masaže in aromaterapija, lahko izjemno zmanjšajo raven stresa. Pomagajo sprostiti mišice in napetost ter spodbujajo občutke miru in spokojnosti. Še ena od prednosti obiskov wellnessa je izboljšanje pretoka krvi, s čimer se po telesu pretakajo bistvene hranilne snovi in kisik. To ne pripomore le k sprostitvi, temveč tudi k boljšemu splošnemu zdravju.

Prav zato naj bo obisk wellnessa popolna dopolnitev vadbe čuječnosti. Skupaj z izbrano prehrano ali razstrupljanjem pa so učinki vseh treh pristopov zares hitro opazni. Toda kako in kje začeti, če se s temi tematikami srečujemo prvič? Za popolno izkušnjo in uvod v novo jasnejše obdobje vašega življenja izberite Mindfulness & Wellness Masterclass v čudovitem okolju Kempinski Palace Portorož .

Ta prestižni dogodek, ki bo potekal 26. oktobra 2024, je zasnovan za vse, ki si želijo pobegniti od vsakodnevnega stresa in se posvetiti svojemu notranjemu miru in dobremu počutju. Kempinski Palace Portorož je sinonim za razkošje in eleganco, kar zagotavlja popolno okolje za sprostitev in regeneracijo. V sklopu delavnic boste imeli priložnost:

Naučiti se tehnik sproščanja : Spoznali boste, kako čustva vplivajo na vaše fizično zdravje in kako obvladovati stres s pomočjo tehnik dihanja, aktivacije limfe, akupresurnih točk, samomasaž in vaj.

: Spoznali boste, kako čustva vplivajo na vaše fizično zdravje in kako obvladovati stres s pomočjo tehnik dihanja, aktivacije limfe, akupresurnih točk, samomasaž in vaj. Uživati v detox napitkih : Med delavnicami boste lahko uživali v osvežilnih detox smutijih in napitkih, ki bodo dodatno podprli vaše telo pri regeneraciji.

: Med delavnicami boste lahko uživali v osvežilnih detox smutijih in napitkih, ki bodo dodatno podprli vaše telo pri regeneraciji. Dostop do Rose Spa in fitnes centra: Po končanih delavnicah boste imeli prost vstop v Rose Spa, kjer se lahko sprostite v savnah, notranjem bazenu ali pa se razgibate v fitnes centru.

TUKAJ . Ne zamudite te edinstvene priložnosti za izboljšanje svojega dobrega počutja v enem izmed najlepših hotelov na slovenski obali! Rezervirajte svoje mesto

Mindfulness & Wellness Masterclass bo vodila Sara Bičič , ustavnoviteljica Sensitivity and beauty, magistra andragogike, licencirana facialistka, ki je različne tehnike masaže obraza (manual face lifting, gua-sha) iz tujine prenesla tudi v Slovenijo. Kot dolgoletna maserka in terapevtka, z izkušnjami in sodelovanji v mednarodnem okolju – revija Harper’s Bazaar jo je uvrstila med top 5 facialistov na svetu – razvija tretmaje in rituale z oblikovanim osebnim pristopom.

Foto: Kempinski Hotel Adriatic

Urejen videz kot pika na i dobremu počutju

Ne moremo zanikati vpliva našega videza na vsakdanje življenje. Naš videz vpliva na to, kako svet komunicira z nami, pa če nam je to všeč ali ne. Če ste videti dobro in veste, da ste to naredili sami, to bistveno poveča vašo samozavest. To pa vam pomaga pri boljšem komuniciranju in nastopanju, saj vam ni treba razmišljati ali skrbeti, kaj si drugi mislijo o vašem videzu. Obstaja tudi povezava med videzom in stopnjo samozavesti: bolje ko ste videti (po svojih merilih), samozavestnejši ste. Pozitivna samozavest pa je kot krona vsemu trudu, ki ste ga vložili v svoje psihofizično dobro počutje.

Naučite se ličila uporabiti tako, da poudarite vaše neponovljive poteze in izrazite vašo individualnost. Mojstrski tečaj ličenja Simone Antonović , ki se osredotoča na naravno ličenje, vam bo ponudil vse tehnike in nasvete, da se boste vsak dan počutili izjemno. Vaše ličenje bo prilagojeno vaši obliki obraza, tenu kože, polti in potrebam.

Simona Antonovič je vodilna hrvaška vizažistka z uspešno domačo in mednarodno kariero. Njeno delo s področja ličenja najdemo na straneh najbolj znanih mednarodnih in domačih modnih in lifestyle revij in portalov – Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Marie Claire, Cosmopolitan, InStyle, Grazia, Glamour, Journal, Icones, Hunger, AT Magazine, Gloria, Gloria Glam, Story, Storybook, miss7 Diva, Diva Style, Sensa itd.

Foto: Kempinski Hotel Adriatic

Privoščite si razkošno bivanje z ekskluzivnim mojstrskim tečajem ličenja Simone Antonović, ki ga dopolnjujejo čudoviti kulinarični in lepotni poudarki. Potekal bo v petek, 25. oktobra, v Kempinski Hotel Adriatic v Umagu. Naučite se poudariti svojo izjemno naravno lepoto, prijavite se TU.

Foto: Kempinski Hotel Adriatic

Odkrijte, kako lahko majhne spremembe v vašem življenju prinesejo velike koristi za vaše zdravje in dobro počutje.