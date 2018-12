Veste, kako se obleči za decembrske zabave? Zapoved je koktajl obleka.

Strokovnjakinja za kulturo oblačenja Lea Pisani nam je razkrila smernice in dala navodila za decembrsko oblačenje. Rdeča nit je koktajl obleka, pri čemer so pravila tako za moške kot za ženske precej jasno zarisana.

Decembrske zabave zahtevajo malce več truda pri urejanju, razlaga Lea Pisani, ki se z modo in ozaveščanjem ljudi o lepšem in boljšem oblačenju ukvarja že 20 let. Za praznični čas ima več nasvetov, a poudarja predvsem to, da se je treba za praznično podobo potruditi.

"To se opazi. Tudi če pri izbiri obleke niste bili spretni, se zazna vaš trud in s tem spoštovanje dogodka. Več truda ko gostitelj vloži v organizacijo dogodka, bolj se moramo potruditi za svojo podobo."

Obleki dodajte ustrezno večerno torbico. Foto: Getty Images

Koktajl oprava za moške in ženske

Če je na vabilu zapisana zapoved oblačenja, se moramo tega držati, ne glede na to, kakšno je naše mnenje o tem, dodaja strokovnjakinja. In za decembrske zabave je najpogostejša zapoved: koktajl. "Koktajl obleka se nosi za slovesne večerne priložnosti tudi takrat, ko vabilu ni pripisano želeno oblačilo."

Primerne kombinacije za koktajl zapoved ima v omari skoraj vsak, je prepričana Pisanijeva.

Moški imajo zagotovo črno obleko, ženske pa črno krilo in elegantno majico ali bluzo ter elegantne čevlje. S tem je primerna podoba za koktajl že oblikovana.

Poleg tega je na tej ravni oblačenja veliko možnosti za osebno izražanje in kreativnost, dodaja strokovnjakinja.

Črna obleka in hlačni kostim sta odlična izbira za skoraj vsako priložnost. Foto: Getty Images

Mala črna obleka za čez dan in zvečer

Ob tej zapovedi lahko ženske posežejo po mali črni oblekici, za katero mnogi oblikovalci, stilisti in strokovnjaki menijo, da jo mora v svoji omari imeti vsaka ženska. Enako meni tudi Pisanijeva, ki ima še nasvet, kako jo iz dnevnega videza spremeniti v večernega.

"Pogosto se zgodi, da greste naravnost iz službe na dogodek, za katerega je primerna koktajl obleka. Mala črna večerna obleka je kot nalašč za to prelevitev. V službi jo lahko kombinirate s suknjičem ali jopico in udobnimi čevlji, v koktajl obleko pa se spremeni s čevlji s peto stileto, glamuroznim nakitom in manjšo torbico. Namesto suknjiča si lahko ogrnete svetlikajoč se šal."

Klasični salonarji so v omari ženske skoraj tako nujni kot mala črna oblekica. Foto: Getty Images

Kaj pa čevlji?

Strokovnjakinja za oblačenje moškim priporoča črne čevlje z vezalkami, tankim usnjenim podplatom in brez zaščitne gume. "Neprimerni so čevlji z narezanim debelim podplatom in škornji, ne glede na vremenske razmere," razlaga.

Za ženske so najboljša izbira klasični salonarji. "Lahko so svetlikajoči se, z bleščicami, iz lakastega usnja ali preprosti črni iz mehkega usnja." Še ena izbira so balerinke, ki pa delujejo manj elegantno, a niso neprimerne. So pa neprimerni čevlji z vrvastim podplatom, polno peto, dnevni škornji in vsi čevlji rjave barve, dodaja.

In še ultimativni nasvet strokovnjakinje, ki naj bi veljal ne glede na čas in kraj: "Za slovesne priložnosti še vedno velja, da je bolje več kot manj. Torej raje bolj slovesno kot manj."

Preverite tudi: