Umrl je priljubljeni slovenski modni oblikovalec

Zapisala je: "Včeraj nas je zapustil in za vedno odšel naš in vaš prijatelj, zelo dober oče in moja ljubezen." Petra in Mitja Hojak sta imela skupaj tri otroke – dve hčerki in sina.

Na njegovo obutev je prisegal tudi Massimo Savić

Hojak je najprej zaključil čevljarsko šolo v Kranju, kasneje pa še usnjarsko šolo v Domžalah. Deloval je v Litiji, od leta 2004 pa je čevlje izdeloval za številne znane Slovence. Nanj so med drugim prisegali Zlatko Zahović, Samuel Lukas, Vid Valič, Maja Keuc, Tadej Toš, Peter Poles, Bojan Emeršič in Rebeka Dremelj. Kot poroča 24ur.com, je čevlje izdeloval tudi za znanega hrvaškega glasbenika Massima Savića, ki se je po njegovo obutev pripeljal posebej iz Hrvaške.

Izdeloval je obutev po meri, uporabljal pa je izključno naravne materiale.

Mitja in Petra Hojak na podelitvi nagrad viktor leta 2012. Foto: Mediaspeed