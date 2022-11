Nick Carter po bratovi smrti: Upal sem, da si bo našel pomoč

Potem ko je v soboto pri le 34 letih umrl glasbenik Aaron Carter, se vrstijo javna poslovilna sporočila. Med njimi je tudi zapis Aaronovega brata Nicka Carterja, člana priljubljene skupine Backstreet Boys.

"Moje srce je zlomljeno," je na družbenih omrežjih zapisal Nick Carter, "čeprav sva imela z bratom zapleten odnos, moja ljubezen do njega ni nikoli izginila. Vedno sem upal, da bo nekoč stopil na bolj zdravo pot in si našel pomoč, ki jo je tako zelo potreboval."

"Včasih za izgubo krivimo koga ali kaj, toda v resnici so v tem primeru pravi negativci odvisnost in duševne motnje," je še zapisal o bratu, ki je imel skozi leta obilico težav z odvisnostjo od opojnih substanc, "svojega brata bom neizmerno pogrešal. Rad te imam, bratec, zdaj imaš končno mir, ki ga tukaj na Zemlji nisi mogel najti.

Med Aaronom in osem let starejšim Nickom so v zadnjih letih vladala nesoglasja, ki so vrhunec dosegla leta 2019. Takrat je Nick vložil prepoved približevanja proti Aaronu, ker naj bi ta njemu in njegovi noseči ženi grozil s smrtjo. Prav tako naj bi s smrtjo grozil svoji sestri dvojčici Angel, ki je takrat proti Aaronu prav tako vložila prepoved približevanja.

Preberite še: