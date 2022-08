Umrl je Issey Miyake

Japonski modni revolucionar Issey Miyake je za posledicami raka na jetrih umrl v petek, po poročanju japonskih medijev so ga že pokopali.

Avtor slovitih pulijev, ki jih je nosil Steve Jobs

Kariera Japonca, ki je svoje ime razvil v globalno modno znamko, je obsegala več kot 50 let. Slovel je po kreacijah, ki jih je navdihovala tehnologija, pa tudi po parfumih. Dišava L'eau d'Issey je bil njegov daleč najbolj prepoznaven izdelek, med dizajni njegove modne hiše pa so bili med drugim tudi prepoznavni črni puliji, ki jih je nosil ustanovitelj Appla Steve Jobs.

Miyake se je rodil leta 1938 v Hirošimi in je bil kot otrok priča eksplozije atomske bombe v tem mestu. O tem je v medijih prvič spregovoril šele pred kakšnimi desetimi leti, ker ni hotel zasloveti kot "oblikovalec, ki je preživel atomsko bombo".

Issey Miyake (fotografija iz leta 1993) se je kot oblikovalec upokojil konec 90. let in se takrat posvetil raziskovanju novih tehnik in tehnologij, uporabnih v modi. Foto: Guliverimage/AP

"Prizori, ki jih ne bi smel nikoli nihče doživeti"

"Ko zaprem oči, še vedno vidim prizore, ki jih ne bi smel nikoli nihče doživeti: svetlo rdečo svetlobo in črn oblak kmalu zatem, ljudi, ki tečejo v vse smeri in skušajo ubežati − spomnim se vsega," se je spomnil tistega dne in dodal, da je zaradi izpostavljenosti sevanju njegova mama tri leta zatem umrla.

"Vse to sem, čeprav neuspešno, skušal pustiti za seboj in raje razmišljati o stvareh, ki jih je mogoče ustvariti, ne pa uničiti, in ki prinašajo lepoto ter veselje," je pojasnil, "modno oblikovanje me je pritegnilo, ker je sodoben in optimističen format ustvarjanja."

