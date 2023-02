Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovno znani modni oblikovalec Paco Rabanne je umrl star 88 let. Foto: Guliverimage/AP

V 89. letu starosti je na svojem domu na severozahodu Francije v mestu Portsallu umrl španski modni oblikovalec Paco Rabanne. Najbolj znan je po svojih kovinskih kompletih in dizajnih vesoljske dobe iz šestdesetih let prejšnjega stoletja, poroča Reuters.

Smrt umetnika, čigar rojstno ime je Francisco Rabanede Cuerva, je potrdil tiskovni predstavnik španske skupine Puig, ki nadzoruje založbo Paco Rabanne, ki jo je zapustil pred dvema desetletjema. V izjavi je skupina Puig dodala, da je Rabanne "zaznamoval generacije s svojo radikalno vizijo mode in da bo njegova zapuščina živela naprej".

Modni predsednik skupine Puig José Manuel Albesa je pozdravil Rabannove modele, za katere je dejal, da so "naredili transgresijo magnetno".

Svojo kariero v modi je začel z ustvarjanjem nakita za znamko Givenchy, Dior in Balenciaga, leta 1966 pa je ustanovil lastno modno hišo. Večjo prepoznavnost in svetovno slavo je dosegel s svojimi ekscentričnimi dizajni oblačil in svojimi parfumi.

Paco Rabanne se je rodil 18. februarja 1934 v Pasajesu v Španiji.