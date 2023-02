Umrl nekdanji francoski dirkač formule 1

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jabouille je v formuli 1 nastopal med letoma 1974 in 1981, skupno je vozil na 49 preizkušnjah za veliko nagrado. Ima dve zmagi, ena od teh iz leta 1979 v Franciji pa je tudi prva za ekipo Renault v tem tekmovanju.

Poleg Renaulta je vozil še za ekipe Williams, Surtees, Tyrrell in Ligier. Preizkusil pa se je tudi v drugih zvrsteh avtomobilskega športa, na sloviti dirki 24 ur Le Mansa je tako trikrat osvojil tretje mesto. Po koncu kariere je kot strokovni sodelavec in vodja ekipe sodeloval z različnimi moštvi, tudi z Ligierjem in Peugeotom, zasnoval pa je tudi svojo ekipo za vzdržljivostne dirke Jabouille-Bouresche Racing.

Jabouille se je v zgodovino formule 1 vpisal kot dirkač z verjetno najbolj zanimivo statistiko vseh časov. Nastopil je na skupno 49 dirkah, toda kar na 37 je odstopil, na večini zaradi tehničnih okvar dirkalnikov. Na drugi strani pa je zbral šest najboljših startnih položajev, od le treh uvrstitev na stopničke pa sta dve zmagi.