Umrl je sloviti modni oblikovalec

V Moskvi je Vjačeslav Zajcev ustanovil svojo modno hišo, ustvarjal je tudi parfume in mila. Med svoje stranke je štel več ruskih filmskih zvezd in glasbenikov, pa tudi nekdanjo soprogo ruskega predsednika Vladimirja Putina, Ljudmilo. Foto: Guliverimage

V starosti 85 let je po daljši bolezni umrl ruski modni oblikovalec Vjačeslav Zajcev, ki se ga je prijel vzdevek "sovjetski Christian Dior", so poročanje medijev potrdili v njegovi modni hiši. Najbolj znan ruski modni oblikovalec je svetovno prepoznavnost dosegel z oblekami v živih barvah, okrašenimi z vzorci rož s tradicionalnih ruskih rut.

Zajcev je kariero začel v zgodnjih 60. letih preteklega stoletja z oblikovanjem oblačil za delavce, a so jih sovjetske oblasti zaradi živih barv zavrnile. "Barve so bile preživahne in v nasprotju s sivino sovjetskega vsakodnevnega življenja, v katerem se posameznik ni smel razlikovati od preostale družbe," je dejal leta 2018

Njegove stvaritve pa so pritegnile pozornost drugod po svetu in manekenke v njegovih oblačilih so se sprehajale po modnih pistah v Parizu, New Yorku in Tokiu.

Sprva Zajcevu, ki je bil med drugim zaradi stikov z zahodnimi oblikovalci pod nadzorom sovjetske KGB, niso dovolili iz države in njegove kolekcije so bile v tujini na ogled brez njega. Francoski mediji so mu že kmalu nadeli vzdevek "sovjetski Christian Dior".

Kasneje je oblikoval oblačila za ruske umetnostne drsalce, pa tudi uniforme za stevardese in stevarde ruskega nacionalnega letalskega prevoznika Aeroflot. Prav tako je oblekel sovjetsko ekipo športnikov na poletnih olimpijskih igrah leta 1980 v Moskvi in zimskih leta 1984 v Sarajevu.