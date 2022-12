Trije novi izdelki, ki zmanjšajo nepravilnosti

Oglasno sporočilo

Koliko zmenkov in žurk je bilo uničenih zaradi mozoljčkov na čelu ali bradi, najbolje vedo najstniki, čeprav akne niso redek pojav niti pri odraslih. Na obrazu, hrbtu, celo nadlahteh ... ustvarjajo slabo voljo in vplivajo na samozavest. Vsi, ki jih imajo, dobro vedo, da se jih ni tako preprosto znebiti. Vendar imamo učinkovito rešitev iz laboratorijev CeraVe, znamke čigar izdelke na osnovi ceramidov že poznamo in imamo radi. CeraVe je v sodelovanju z dermatologi razvil učinkovito formulo s kislinami, retinolom in ceramidi – linija Blemish Control deluje na nepravilnosti, hkrati pa kožo pomirja in obnavlja ter ohranja njeno zaščitno funkcijo.

Poleg kislin AHA in BHA so ključna sestavina pri negi aknaste kože ceramidi, ki pomagajo ohranjati kožno pregrado. Ravno zaradi ceramidov je linija CeraVe Blemish Control nežna in učinkovita rešitev tudi za osebe z občutljivo kožo. Klinična testiranja, pa tudi izkušnje uporabnikov, ki so izdelke že imeli priložnost preizkusiti, potrjujejo, da se ti zelo uspešno borijo proti nepravilnostim.

OSNOVNA NEGA ZA UČINEK, VIDEN ŽE PO TREH DNEH

V pooblaščene lekarne so prispeli trije izdelki iz linije CeraVe za kožo, nagnjeno k nepravilnostim, ki s strateško odmerjenimi učinkovinami delujejo na nepravilnosti ter zmanjšujejo vidnost por in madežev.

CeraVe čistilni gel za obvladovanje nepravilnosti in CeraVe gel za kožo, nagnjeno k nepravilnostim sta temelj vsakodnevne rutine nege kože, nagnjene k aknam. Rezultate boste opazili precej hitro, saj so prvi vidni že po 3 dneh: manj rdečice (-45 %), boljša tekstura kože (35 %) in manj vidne pore (-12 %).1

Uporabite ju v naslednjem vrstnem redu:

Pri negi katerega koli tipa kože, še posebej tiste, ki je nagnjena k aknam, je najbolj pomemben korak čiščenje, a ne s katerim koli izdelkom. Čistilni gel za obvladovanje nepravilnosti s salicilno kislino, glino in niacinamidom zmanjša madeže, vpije odvečni sebum, zmanjša zamašene pore in se bori proti nepravilnostim. Kar 93 odstotkov uporabnic je povedalo, da koža po uporabi ni bila mastna, 86 odstotkov pa, da je videti bolj čista že po štirih tednih2.

Po temeljitem čiščenju je koža pripravljena na drugi korak – Gel za kožo, nagnjeno k nepravilnostim. Svojo izjemno moč zmanjševanja vidnosti nepravilnosti dolguje formuli, ki združuje salicilno, glikolno in mlečno kislino, zanesljivo učinkovite sestavine v boju proti nepravilnostim, z niacinamidom, ki deluje pomirjujoče, in tremi esencialnimi ceramidi, ki pomagajo ohranjati zaščitno funkcijo kože. Posebej patentirana tehnologija MVE zagotavlja počasno sproščanje učinkovin in zagotavlja osem ur hidratacije že z eno uporabo na dan.

SERUM Z RETINOLOM ZA ENOTEN VIDEZ KOŽE

Za odstranjevanje madežev, ki včasih ostanejo kot posledica starih nepravilnosti, je CeraVe razvil Serum z retinolom za enoten videz kože, ki pomaga obnoviti kožno pregrado, kožo pa naredi gladko. Retinol je poznan kot učinkovina proti staranju, dragocen pa je tudi pri zdravljenju aken, saj zmanjšuje izločanje sebuma in vidnost pigmentacije, v serumu CeraVe pa se nahaja v kapsulirani obliki. Formula z retinolom, obogatena z niacinamidom in izvlečkom korenine sladkega korena, naredi polt lepšo in bolj sijočo. Po samo štirih tednih uporabe je 76 odstotkov uporabnic s kožo, nagnjeno k aknam, izjavilo, da so bile nepravilnosti videti manjše, 82 odstotkov pa jih je ocenilo, da je koža videti mehkejša, bolj gladka in obnovljena3.

MOČNI CERAMIDI IN ŠTEVILKE, KI JIM GOVORIJO V PRID

Celotna linija za kožo, nagnjeno k nepravilnostim, vsebuje edinstveno formulo s tremi esencialnimi ceramidi, ki so rastlinskega izvora in kemično zelo blizu kožnim ceramidom ter so bistvena sestavina vseh izdelkov CeraVe. Ceramidi sicer predstavljajo do 50 odstotkov lipidne membrane naše kože in so odgovorni za njeno vlažnost in odpornost na zunanje vplive. Osebe s kožo, nagnjeno k aknam, pa jih imajo manj. Dermatologi so bili vključeni v vsako fazo razvoja linije, da so zagotovili, da so formule dovolj močne, a dovolj nežne, da ne motijo ​​kožne pregrade. Vsi izdelki so nekomedogeni, brez vonja, primerni za občutljivo kožo in kožo, nagnjeno k alergijam. Linija je bila razvita tako, da se odlično dopolnjuje z drugimi izdelki CeraVe, ki koži zagotavljajo potrebno hidratacijo in obnovo.

Nežne, a zelo učinkovite formule bodo povrnile samozavest najstnikom, ki se zaradi nepravilnosti na obrazu in telesu pogosto zapirajo vase, pa tudi odraslim, ki se še spopadajo z nepravilnostmi ali njihovimi posledicami v obliki madežev. Sodeč po drugih izdelkih CeraVe, ki smo jih že vzljubili, ker preprosto izpolnjujejo svojo obljubo, imamo nove dermokozmetične favorite za sijočo polt brez nepravilnosti!

Več informacij o novi liniji CeraVe poiščite na , svoje prve vtise pa lahko delite na družbenih omrežjih s ključnikom #reversetheacnecycle in oznako Instagram profila.



poiščite na spletni strani , svoje prve vtise pa lahko delite na družbenih omrežjih s ključnikomin oznako

CeraVe čistilni gel za obvladovanje nepravilnosti, 236 ml, priporočena informativna cena: 11,09 EUR

CeraVe gel za kožo, nagnjeno k nepravilnostim, 40 ml, priporočena informativna cena: 11,62 EUR

CeraVe serum z retinolom za enoten videz kože, 30 ml, priporočena informativna cena: 13,74 EUR

Navedene cene so informativnega značaja – CeraVe nima natančnih informacij o maloprodajnih cenah v pooblaščenih lekarnah in nanje na noben način ne vpliva.

1. Klinična študija, izvedena na 52 ženskah in moških, starih med 13 in 45 let, ki trpijo zaradi zmernih nepravilnostih na koži, trajanje 8 tednov

2. Samoocena, 57 žensk, po 4 tednih uporabe

3. Samoocena v okviru kliničnega testiranja, 50 žensk, po 4 tednih uporabe

Naročnik oglasnega sporočial je L'OREAL ADRIA d.o.o.