Trend letošnjega poletja: odišavite se s parfumskim mlekom za telo #nagradnaigra

Ste vedeli, da lahko za odišavljanje poleti namesto parfuma uporabite kar mleko za telo? Preverili smo, katere so tiste skrivnosti pri vsakodnevni negi, ki vam bodo pomagale doseči, da bo vaša koža mikavno sijoča in dišeča – tako zelo, da parfuma sploh ne boste potrebovali! Prav to omogočajo vse vrste parfumskega mleka za telo L'Occitane , ki bodo vašo kožo nahranila, navlažila in za povrhu še odišavila – idealna izbira za poletne dni. Med sodelujočimi v naši nagradni igri bomo izžrebali pet srečnih nagrajenk, ki bodo prejele Parfumski komplet L’Occitane.

Foto: Shutterstock

Vaša dišava lahko namesto iz parfuma pride tudi iz kreme!

Foto: L'Occitane To še kako velja v poletnih dneh, ko si želimo lahkotnosti, prav to pa lahko odraža tudi naša dišava. Vendar vsako negovalno mleko za telo še ne odišavi kože. Zato smo se obrnili na L’Occitane, ki ima v ponudbi bogato izbiro več vrst parfumskega mleka, med katerimi bo prav vsaka našla nekaj zase. Ne le da parfumska mleka lepo dišijo, njihove dišave so tudi zelo obstojne. Številne ljubiteljice znamke L'Occitane tako mleko za telo uporabljajo kar namesto parfuma.

L’Occitanove senzorične izdelke odlikujejo tudi kakovostne negovalne sestavine, ki pomagajo nahraniti suho in izsušeno kožo ter jo naredijo gladko, njihove dišave pa so naravnost mikavne in zelo obstojne. Negovalna mleka za telo imajo tudi na otip izjemno prijetne teksture, ki se lepo razmažejo, hitro vpijejo in na koži ne puščajo mastnega filma.

Legendarno Mleko za telo češnjev cvet navdušuje vse generacije Foto: L'Occitane Lahkotna dišava in tekstura parfumskega Mleka za telo češnjev cvet spominja na lahkotnost češnjevih cvetov, ki jih po zraku ponaša pomladni vetrič. Tako ni presenetljivo, da prav to mleko za telo že vrsto let navdušuje vse generacije. Parfumsko Mleko za telo češnjev cvet bo vaše telo ovilo v svežo pomladno dišavo češnjevih cvetov, hkrati pa bo blagodejno vplivalo na vašo kožo, ki bo mehkejša, lepša in prijetno odišavljena. Mleko, obogateno s karitejevim maslom in izvlečkom višnje z Luberona v Provansi, se zaradi svoje negovalne formule hitro vpije v kožo, na njej pa pusti lesketajočo tančico lepote. Vaša koža se bo na svetlobi lesketala in bo tako še bolj sijoča. Mleko za telo češnjev cvet je tako idealna izbira za poletne dni. EKSKLUZIVNO ZA BRALKE SIOL.NET: L’Occitane vam podarja kodo TRENDI*, s katero prejmete kar 25 % POPUSTA za vse vrste parfumskega mleka za telo, 250 ml.

Za sijoč in zdrav videz kože

Ni res, da bi bila prožna, sijoča, gladka in na videz zdrava koža rezervirana le za posameznice, rojene pod srečno zvezdo. Tudi vaša koža je lahko taka. Vse, kar za to potrebujete, so ustrezna nega, pravi izdelki in kanček vztrajnosti. Kako se torej podati na to pot?

Sledite lepotnemu ritualu

Foto: L'Occitane Pri negovalnih izdelkih je zelo pomembno, da jih uporabljate na ustrezen način in v pravem vrstnem redu. Po čiščenju sledijo vlažilni izdelki, kot so mleka, losjoni in kreme, enkrat ali dvakrat tedensko pa naredite tudi piling. Tako boste odstranili odmrle kožne celice in spodbudili obnavljanje kože.

Pri negi kože bodite nežni, uporabljajte izdelke, ki ne izsušijo kože, prav tako pa se izogibajte tistim izdelkom, ki vsebujejo agresivne kemikalije. Raje posegajte po izdelkih z naravnimi sestavnimi.

L'Occitane v svojih izdelkih za nego kože uporablja le sestavine naravnega izvora, kot so cvetne vodice, rastlinski izvlečki in eterična olja. Med sestavinami, ki jih radi uporabljajo, prednostno izbirajo tiste z visoko stopnjo biološke razgradljivosti. Po zaslugi teh sestavin in njihovega bogatega strokovnega znanja tudi krepijo svojo povezavo s provansalsko dediščino.

Vsekakor pa v njihovih izdelkih ne boste našli spornih sestavin, kot so parabeni, ftalati in snovi živalskega izvora. Zaradi njihovega potencialnega negativnega vpliva na okolje ali zdravje oziroma zaradi visokih etičnih standardov so te sestavine v njihovih izdelkih niso prisotne, pa čeprav so zakonsko dovoljene.

Popolno darilo za vsako žensko Parfumsko mleko za telo je odlično darilo za vsako žensko, saj bo resnično namenjeno le njej. Gel za prhanje običajno uporabljajo vsi družinski člani, mleko za telo pa bo le zanjo. Večina žensk namreč po prhanju rada uporablja mleko za telo, saj s tem poskrbi za sijoč in zdrav videz kože, njeno vlažnost in prijeten vonj. Hkrati pa je že mazanje sproščujoč ritual, ki koži podarja udobje, ženski pa občutek ugodja.

Vpliv življenjskega sloga še zdaleč ni zanemarljiv

Čeprav hrano potrebujemo za delovanje telesa, pa se njeni učinki kažejo tudi na koži. Poskrbite, da boste imeli uravnoteženo prehrano, bogato z antioksidanti, vitamini in minerali. Ob tem popijte dovolj vode, ki jo enakomerno porazdelite čez ves dan.

Stres lahko negativno vpliva na kožo, zato v svoj vsakdan vključite tehnike sproščanja, kot so joga, meditacija ali dihalne vaje. Prav tako naj bo na vašem dnevnem urniku tudi redna vadba, ob tem pa poskrbite za od sedem do osem ur kakovostnega spanca na noč, saj se koža obnavlja med spanjem.

Foto: Shutterstock

Dotik kože naj bo vedno nežen

Hladni meseci so za nami, a poleg nizkih temperatur kožo sušijo tudi klimatizirani prostori. Uporabite vlažilec zraka in tako preprečite dodatno izsuševanje kože. Čeprav voda med prhanjem vsekakor navlaži kožo, pa bodite pozorni, da uporabljate mlačno vodo, saj vroča voda škoduje hidrolipidnemu plašču kože. Prhajte se le kratek čas, potem pa se nežno obrišite z mehko brisačo. Kože ne drgnite, ampak jo popivnajte, da preprečite draženje.

Foto: L'Occitane Pomembno pa je tudi, da koža po prhanju zadrži vlago. Zato izdelke za vlaženje nanesite na očiščeno in še rahlo vlažno kožo. Glede na to, kako suha je vaša koža, lahko izbirate med mlekom, kremo ali oljem za telo.

Pri L’Occitanu ponujajo bogato ponudbo izdelkov za vlaženje kože. Več vrst mleka, kreme in olja so na voljo v različnih kolekcijah, ki temeljijo na naravnih sestavinah, med katerimi vsaka vnaša svojo specifično parfumsko noto. L'Occitanovi izdelki vsebujejo sledljive visokokakovostne naravne sestavine. Uporabljajo več kot 200 sestavin rastlinskega izvora, od katerih je četrtina certificirano ekološka.

Sestavine skrbno izberejo na podlagi njihove učinkovitosti in vsebnosti hranil, ki jih koža potrebuje za svojo lepoto, nato pa jih v njihovi idealni koncentraciji vključijo v negovalne in parfumsko začinjene formule.

Trajnost na prvem mestu Foto: L'Occitane L’Occitane je svoj zgled našel v naravi in temu sledijo na vsakem koraku svojega delovanja, kjer prednost dajejo sledljivosti sestavin, trajnostnim praksam, pravičnosti in kakovosti. Sestavine za svoje izdelke pridobiva trajnostno, svoje pridelovalce surovin in dobavitelje pa poznajo zares dobro. To jim omogoča trajnostno pridelavo skozi celoten postopek, od začetnih semen do končnih izdelkov. Neposredno sodeluje z več kot 130 francoskimi kmetovalci in deset tisoč nabiralci – od immortelle na Korziki do prave sivke v Provansi –, da bi si zagotovil najkakovostnejše trajnostno pridelane sestavine.

*Koda velja do konca zaloge ali najkasneje do 31. 5. 2024 v trgovinah L’OCCITANE v Sloveniji in v spletni trgovini www.loccitane.si. Ponudba je odvisna od zaloge. Popusti, akcije in darila se izključujejo. Popusti in druge ugodnosti se ne seštevajo. Akcijska ponudba ne velja za pravne osebe. Ne velja na prodajnih mestih Nama, Maxi in Müller. Fotografije so simbolične.