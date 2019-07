To je nepogrešljiv modni dodatek tega poletja, ki je navdušil tudi Kate #foto

Že na spomladanskih modnih revijah različnih znamk je bilo slutiti, da bodo pred več kot dvajsetimi leti nadvse priljubljeni obroči za lase znova nadvse modni. In res je tako. Po njih to pomlad in poletje posegajo mnoge zvezdnice in tako imenovane Instagram vplivnice. Zadnji modni krik pa je očitno navdušil tudi Kate Middleton.

Foto: Getty Images

Obroči za lase so nekaj, kar so majhne deklice, najstnice in tudi zrele ženske nekoč rade nosila v laseh, da jim ti niso padali na obraz. Morda se še spomnite tistih res robustnih, iz svetlečega in mehkega blaga narejenih obročev? Ali pa so bili ti ogromni obroči narejeni iz žameta … Morda se celo kakšen izpred dvajsetih let najde kje na dnu vaše omare ali na podstrešju.

Foto: Getty Images Prav ti na pogled dokaj ogromni obroči za lase so modni trend te pomladi in tega poletja, na kar so pri Pradi opozorili že pred nekaj meseci na spomladanski modni reviji. Manekenke, ki so se takrat sprehodile po modni brvi, so namreč v laseh nosile raznovrstne obroče, ki stanejo od 190 pa vse tja do 690 evrov. So pa obroči za lase kraljevali tudi na mnogih drugih nedavnih tednih mode, med drugim na berlinskem, ki se je odvijal v začetku tega meseca in kjer so se predstavljale mnoge priznane modne znamke.

A brez skrbi, če za najbolj zaželen modni dodatek ta hip, katerega so zapopadla tudi mnoga znana imena, niste pripravljene zapraviti ogromne vsote denarja, lahko v raznih modnih spletnih ali fizičnih trgovinah prav tako za veliko manj denarja najdete kakšen prikupen obroč, ki ga boste z veseljem nosile. Če hočete biti v koraku s trendom, pazite le to, da je obroč čim bolj robusten – torej ves narejen iz debelega blaga, ali pa da ima, če gre sicer za tanjši obroč, gori vsaj kakšen večji dodatek, kot na primer veliko pentljo iz blaga.

Prav takšne obroče za lase to pomlad in poletje pridno nosijo mnoge zvezdnice in Instagram vplivnice. Med drugim so se v javnosti s tem naglavnim modnim dodatkom pojavile pevka in igralka Rita Ora, pisateljica Alexa Chung, blogerka Camila Coelho, Instagramerka Chiara Ferragni, igralka Jessica Alba in ne nazadnje celo cambriška vojvodinja Kate Middleton. Ta je robusten trak za lase nosila že večkrat – nazadnje na krstu svojega nečaka Archieja, sina Meghan Markle in princa Harryja.

Katy Perry

Foto: Getty Images

Jessica Alba

Foto: Getty Images

Alexa Chung

Foto: cover images

Paris Hilton

Foto: Getty Images

Elle Fanning

Foto: Getty Images

Zendaya

Foto: Getty Images

Kate Middleton

Foto: Reuters

Foto: Getty Images

Nekaj utrinkov z modnih brvi

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Preberite tudi: