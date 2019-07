Kako nositi odrezan top v poletnem mestnem vrvežu #video #foto

Odrezan top je lahko v kombinaciji s hlačami ali krilom z visokim pasom videti izjemno elegantno, zato je kakršnakoli bojazen, da boste pokazali preveč, povsem odveč. Sami odločite, koliko kože boste pokazali - lahko je to le en centimeter.

Krajši top lahko v poletnih mesecih zelo popestri opravo, še posebej ob večernih izhodih, ko so modna pravila še drznejša. Kadar dvomite, združite kose istih barv in šik oprava bo zagotovljena. Črno krilo z visokim pasom in črn odrezan top sta zmagovalna kombinacija, saj optično podaljšata trup in vam dodata navidezne centimetre.

Nekaj idej, kako ga nositi, dobite na ulicah modnih prestolnic:

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Utrinek poletja, ki ga lahko nosite tudi jeseni

Prav zaradi vsestranskosti lahko odrezan top brez težav nosite še dolgo v jesen, če bodo temperature tako dopuščale. Najboljša stran tega topa je namreč prav to, da lahko razkrije ali zakrije toliko, kot si sami želite.

