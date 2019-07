Cenene sandale iz naše mladosti - nevarne za ljudi in okolje?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so prestižne znamke predlani "odkrile" cenene gumijaste sandale, ki smo jih nekoč nosili na plaži, se zdaj poraja skrb za okolje, saj zaradi PVC in dejstva, da jih je težko reciklirati, predstavljajo veliko težavo.

Slavne gumijaste sandale večini Slovencev predstavljajo ne tako moden spomin na otroštvo, ko smo jih nosili zgolj na morju in le za v vodo, da so nas obvarovale pred morskimi ježki.

A pred dvema letoma so prestižne znamke v njih videle nov trend in jih na novo predstavile kot poletno obutev, ki naj bi se nosila tudi v mestu. Vendar pa z eno veliko razliko: ceno.

Povpraševanje se je povečalo za kar 82 odstotkov

Gucci jih je lani prodajal za 390 evrov, njihovemu zgledu pa so kmalu sledile številne druge znamke in s tem obudile povpraševanje po gumijastih sandalah.

Na največjem modnem iskalniku Lyst, ki spremlja tako iskanja na spletu in objave na družbenih omrežjih kot tudi dejansko povpraševanje in prodajo določenih modnih kosov, se je povpraševanje po njih na mesečni ravni povečalo za kar 82 odstotkov.

Njihovo priljubljenost zdaj že enačijo s priljubljenostjo še dveh "grdih trendov", kot imenujejo crocse in sandale Birkenstock, ki so si utrli pot med visoko modo.

"Eden najbolj strupenih materialov"

Z novim trendom gumijastih sandal pa je prišel tudi že dobro znani problem plastike, saj so narejene iz PVC in petrokemične plastike, ki je po besedah Greenpeacea "eden najbolj strupenih materialov, ki ogrožajo naš planet in ljudi".

V okoljevarstveni organizaciji City to Sea se ob tem sprašujejo, zakaj bi si nekdo želel nositi takšno obutev v obdobju, ko vladajo izredne razmere pri ohranjanju Zemlje in smo tako rekoč v krizi.

Ob tem številni opozarjajo, da je problem teh sandal predvsem ta, da se PVC, ki vsebuje ftalate, ti pa lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi, skoraj ne da reciklirati, ter da lahko pri predelavi kontaminira drugo plastiko.

