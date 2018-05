Nekoč smo jih nosili le na morju, zdaj jih Gucci prodaja za 400 evrov

A post shared by Nika Planinc (@nix1506) on May 31, 2016 at 6:54am PDT

Za skorajda vsakega Slovenca so gumijasti sandali eden najbolj znanih otroških spominov na morske počitnice. Obuvala različnih barv, najpogosteje s podpisom Jugoplastike, so nas varovala pred morskimi ježki in olajšala plezanje po morskih skalah.

Zdaj so jih v trgovinah in na obmorskih stojnicah izrinila obuvala sodobnejših oblik in materialov, ponovno pa so jih odkrili v modni hiši Gucci. Pravzaprav so jih odkrili že lani, gumijaste sandale z zlatimi zaponkami in zakovicami so namreč predstavili v moški kolekciji za pomlad in poletje 2017.

Foto: Gucci

Če vas ne moti, da nosite čevlje lanske sezone, jih lahko še vedno kupite, v Guccijevi spletni trgovini so na prodaj za 390 evrov. Mimogrede, na evropskem trgu so na voljo le v črni barvi, medtem ko jih v ZDA prodajajo tudi v temnozeleni.

Foto: Gucci