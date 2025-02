Pretres v modnem svetu: Gucci brez kreativnega direktorja

Iz francoske modne skupine Kering, katere del je tudi Gucci, so ob tem sporočili, da bo kolekcijo za sezono jesen/zima 2025, ki bo na ogled že na milanskem tednu mode konec februarja, predstavil oblikovalski studio Gucci.

Slabo poslovanje

Gucci je že nekaj časa v težkem finančnem položaju. Njegova matična družba Kering je v tretjem četrtletju 2024 zabeležila 16-odstotni padec prodaje, in sicer na 3,79 milijarde evrov. K temu je po navedbah Keringa pripomoglo predvsem slabo Guccijevo poslovanje. V tretjem četrtletju so prihodki Guccija padli za 26 odstotkov, in sicer na 1,6 milijarde evrov.

Modno hišo Gucci, ki poleg oblačil ponuja tudi torbice, obutev in dodatke, je leta 1921 v toskanskem glavnem mestu Firence ustanovil Guccio Gucci (1881–1953). Pod vodstvom njegovega sina Alda Guccija je Gucci postala svetovno prepoznavna blagovna znamka. Po družinskih sporih v 80. letih preteklega stoletja je bila družina Gucci do leta 1993 v celoti izrinjena iz kapitala podjetja. Leta 1999 je Gucci kupil francoski konglomerat Pinault Printemps Redoute, ki se je kasneje preimenoval v Kering.

