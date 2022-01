Teh stvari nikoli ne bi smeli imeti v torbici

"Njihova barva, način, kako jih držite, kaj imate v njih, vse to lahko vpliva na vašo srečo," razlaga John Lok, svetovalec za feng shui. Za optimalno srečo in bogastvo predlaga, da torbico nosite na levi strani, saj naj bi ta simbolizirala moč.

Foto: Getty Images

V torbici naj vlada red

Na vašo energijo in usodo bistveno vpliva tudi to, kaj imate v torbici. Obstajajo stvari, ki jih v njej nikakor ne bi smeli imeti. Sem spada nepotrebna navlaka, ki zapravlja vašo energijo in v življenje prinaša kaos.

Iz torbice zato odstranite vse stvari, ki jih ne potrebujete: stare račune, papirčke žvečilnih gumijev in raztresene kovance. Denar, raztresen po torbicah, po feng shuiu privablja revščino in pomanjkanje denarja. Nepotrebni papirji, stare kartice in računi vas vračajo v preteklost ter privlačijo težave. Z njimi namreč simbolično nosite stare težave in živite v preteklosti. Papirčke zato vrzite v koš, kovance pospravite v denarnico, preostale stvari pa lično razporedite po žepkih v torbi.

Foto: Cover Images

Torbice nikoli ne odložite na tla

Pazite, kam odlagate torbico. Če sedite, jo obesite na levo stran stola, nikakor pa je ne odložite na tla. V feng shuiu namreč velja, da s tem spodbudite odhod denarja. Poleg tega se vam torbica lahko umaže, tega pa nikakor ne želite, kajne?

Naj bo lepo ohranjena in nepoškodovana

Poskrbite, da bo vaša torbica nepoškodovana in čista. Samo takšna namreč prinaša in ohranja harmonijo. Prav tako torba ne sme biti pretežka, saj prevelika teža simbolizira obremenitve in skrbi.

Foto: Getty Images

Tudi barva je pomembna

Lok pravi, da rdeča, rožnata in vijoličasta barva ter kvadratne oblike simbolizirajo ogenj. Če želite napredovati v službi, zato izberite torbo takšnih barv in oblik, saj izžarevajo samozavest. Po drugi strani pa rumena, rjava in oranžna barva simbolizirajo zemljo in so primerne za dneve, ko želite biti videti dostopni. Okrogle oblike ter bela, srebrna, zlata, bronasta in siva barva predstavljajo kovino ter navdihujejo čistost misli in moč.

Zelena in svetlomodra barva ter pravokotne oblike simbolizirajo les in so dobre za ohranjanje harmonije. Zaobljene oblike ter črna in temnomodra barva pa predstavljajo vodo in izboljšujejo blaginjo ter sporočajo svetu, da je z lastnikom treba ravnati spoštljivo.

Foto: Cover Images

Dobre in slabe barvne kombinacije

Nekatere šole feng shuia prav tako verjamejo, da lahko kombinacije barv ali blagoslovijo ali pa preklinjajo lastnika. Dobre kombinacije barv so črno-bela, rdeče-zlata in vijoličasto-srebrna, med slabe pa strokovnjaki za feng shui uvrščajo rdeče-belo, zeleno-rumeno in modro-rdečo.

