Sporne kopalke, ki zaradi preozkih hlačk skrbijo strokovnjake #foto

"Sprednje tangice", "zobna nitka za vagino" in "krpica za mednožje". Tako imenujejo nov trend kopalk, ki komaj zakrivajo žensko mednožje. Ker ga zvezdnice veselo nosijo in promovirajo, ga bodo verjetno kmalu posnemale tudi druge ženske, a strokovnjaki svarijo, da takšne kopalke niso zdrava izbira.

Kylie Jenner, Kourtney Kardashian in Emily Ratajkowski so med zvezdnicami, ki so si (pre)majhne kopalke že drznile obleči in fotografije celo objavile na svojem Instagramu. A bikinke, ki res malo zakrivajo in so si zato prislužile vzdevke "zobna nitka za vagino", "sprednje tangice" in "krpica za mednožje", niso najprimernejša izbira, opozarjajo strokovnjaki.

Kopalke že dolgo niso več zgolj kopalna oprava, ampak modni kos, ki vse bolj zanemarja svoj prvotni namen: kopanje. Če material kopalk ni primeren za kopanje in so te celo premajhne, lahko to celo škodi zdravju.

Tveganje za glivično okužbo

Ko je avstralska znamka Beginning Boutique letos predstavila svoj model teh kopalk, je naletela na številne kritike, pri čemer so navedli, da lahko takšne hlačke pripomorejo k razvoju raka na materničnem vratu.

Malo manj grozeče pa je opozorilo ameriške zdravnice, ki meni, da so uporabnice teh kopalk na dobri poti do glivične okužbe, saj ozke hlačke mednožja ne zaščitijo dovolj. "Koža na tem predelu je zelo občutljiva, a je velikokrat ne obravnavamo tako. Ta del telesa potrebuje dobro zaščito z materialom, ki diha," je poudarila.

Če ni udobno, ne nosite

A ker se večina oboževalk zvezdnic in influencerk na Instagramu ne zaveda tega tveganja ali pa ga celo ignorirajo, so vseeno navedli nekaj nasvetov, kako nositi ta drzen trend: "Ali lahko v teh kopalkah hodite, plavate? Jih lahko z lahkoto slečete? Vas trakci režejo v boke? Nošenje mora biti udobno," pravijo.

Pred nakupom je vredno razmisliti še o tem, da zahtevajo veliko mero samozavesti in drznosti, saj kopalke pritegnejo veliko pozornosti. Poleg tega niso primerne za vse morske aktivnosti, pozabite na vodne športe, saj bi lahko pokazali preveč.

