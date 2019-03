Seksi kopalke z "dekoltejem" se vračajo na plažo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kopalke z visokim izrezom, kot so se nosile konec preteklega stoletja, se vračajo v velikem slogu. Dvodelne ali enodelne: pomembno je le, da izrez poudari dolžino nog.

Najprej so jih nosile mame in babice, v svetovno slavo pa so jih izstrelile igralke slavne Obalne straže, saj so, zahvaljujoč njim, rdeče enodelne kopalke z zelo visokim izrezom postale celo kultne.

A vrnile so se že pred nekaj sezonami, zahvaljujoč manekenkam in igralkam, ki s tako imenovanim "dekoltejem" poudarjajo dolžino svojih nog.

Obožujejo jih manekenke Hailey Baldwin, sestri Bella in Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Elsa Hosk ter sestre Kardashian-Jenner. Bi jih upali nositi kot one?

