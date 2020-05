Slovenska moda med epidemijo: "Tokrat smo manjši ustvarjalci v prednosti" #video #intervju

V času pandemije, ko se je ves svet ustavil ali upočasnil, je morala gumb za premor pritisniti tudi modna industrija, a ne vsa. Manjši, lokalni modni oblikovalci so v času samoizolacije dobili nove ideje in navdihe za delovanje, in čeprav jih je v razmišljanje izven okvirjev prisilila krizna situacija, v kateri so izgubili fizični stik s strankami, so številni nadaljevali po svoje. Tudi oblikovalka Janja Videc.

Medtem ko se je večina modnih oblikovalcev, tako domačih kot tujih, med pandemijo lotila šivanja zaščitnih mask, je Janja Videc nadaljevala tam, kjer je ostala, a z novim pridihom in novim izzivom - kako svojo novo kolekcijo predstaviti občinstvu, kljub zapovedim o socialnem distanciranju?

Pripravila je virtualno modno revijo, ki jo je lahko spremljala kar z domačega kavča, v trenirki. "Po revijah v živo sem vedno obkrožena z ljudmi, tako da je bil precej nenavaden občutek," je povedala po tej prvovrstni izkušnji, za katero pa upa, da je bila edinstvena in da bo lahko že pri naslednji spet doživela tisti pravi živžav in vznemirjenje občinstva v živo.

"Vsi želimo oblačila in predmete, ki so izdelani z dušo"

Prek Facebooka je predstavila kolekcijo za pomlad in poletje, imenovano Utopia, ki jo je zaradi epidemije s klasične modne brvi prestavila na travnik, kar se je na koncu odlično skladalo z rdečo nitjo kolekcije, saj "govori o lahkotnosti in pomladnem razcvetanju, navzven, še bolj pa navznoter."

Čeprav je bila kolekcija v začetku zastavljena drugače, jo je Janja tekom dogodkov, ki so nas letos zaznamovali, prepustila pomladni lahkotnosti. "V ospredju je tako obujanje vrednot povezovanja človeka s skupnostjo in naravo, solidarnost, ljubezen in odprtost."

Zdaj, ko gre epidemija v Sloveniji počasi h koncu, oblikovalka še toliko bolj poudarja pomembnost tako imenovane "počasne mode" in trajnostnega pristopa, ki "predstavlja nasprotje hitri modi, torej razosebljeni masovni produkciji, ki smo je vsi že po malem siti", pravi oblikovalka in dodaja, da verjame, da si vsi želimo oblačila in predmete, ki so izdelani z dušo.

Kolekcija Utopia:

1 / 20 Foto: Nike Koležnik 2 / 20 Foto: Nike Koležnik 3 / 20 Foto: Nike Koležnik 4 / 20 Foto: Nike Koležnik 5 / 20 Foto: Nike Koležnik 6 / 20 Foto: Nike Koležnik 7 / 20 Foto: Nike Koležnik 8 / 20 Foto: Nike Koležnik 9 / 20 Foto: Nike Koležnik 10 / 20 Foto: Nike Koležnik 11 / 20 Foto: Nike Koležnik 12 / 20 Foto: Nike Koležnik 13 / 20 Foto: Nike Koležnik 14 / 20 Foto: Nike Koležnik 15 / 20 Foto: Nike Koležnik 16 / 20 Foto: Nike Koležnik 17 / 20 Foto: Nike Koležnik 18 / 20 Foto: Nike Koležnik 19 / 20 Foto: Nike Koležnik 20 / 20 Foto: Nike Koležnik

Kako se je za vas spremenilo delo, odkar je nastopila pandemija in se je svet obrnil na glavo?

Kar se kreativnega dela tiče, se pri meni ni veliko spremenilo, še naprej sem vsak dan ustvarjala v svojem domačem studiu. Sem bila pa pred tem, poleg dela od doma, v nenehnem pogonu, od rednih obiskov pri mojih šiviljah do srečevanja s strankami znotraj Zadruge Zoofa.

Največja sprememba je bila ta, da nenadoma nisem več imela fizičnega stika s svojimi strankami, ustaljen način prodaje oblačil se je obrnil na glavo, hkrati pa je bilo popolnoma nepredvidljivo, kdaj se bo situacija normalizirala in kaj sploh lahko pričakujemo po koncu faze karantene.

Janji je epidemija postavila nove ustvarjalne izzive, ki so vidni v kolekciji Utopia. Foto: Anže Frantar Kako ste se morali prilagoditi?

Prilagoditev se je zgodila v izgradnji spletne trgovine, ki je bila sicer že dolgo v načrtu in tudi postavljena do neke mere, a sem zaradi zasedenosti vedno dajala prednost fizični trgovini.

Prilagoditi se je bilo treba tudi pri predstavitvi kolekcije, načrtovano je bilo, da jo bom predstavila znotraj Ljubljanskega tedna mode, ki so ga organizatorji seveda morali odpovedati oziroma prestaviti. Lahko bi preprosto počakala, da gre sezona mimo, a se mi je zdelo škoda, da ne bi pokazala kreacij, ki sem jih tako dolgo gradila.

Je nova kolekcija nastala še pred karanteno?

Začela je nastajati še pred karanteno, sem jo pa kasneje v veliki meri spremenila, saj mi določenih potiskov in materialov niso uspeli pravočasno dostaviti. Tekom karantene sem opustila kompleksnejše koncepte in pustila, da me vodi pomladna igrivost, lahkotnost, neohipi vrednote in utopična zasanjanost.

Poleg obujanja vrednot povezovanja skupnosti in čaščenja narave nas kolekcija nagovarja, da vstopimo v magični vrt znotraj sebe, kjer je vse prav, čeprav se v zunanjem svetu zdi, da to ne drži. Da se prepustimo zavestno ustvarjenemu utopičnemu kotičku, zaljubljenosti in lahkotnosti, pa čeprav znamo, kadar je treba, funkcionirati povsem učinkovito, racionalno in stabilno.

Kako je bilo izpeljati virtualno modno revijo, kako jo je bilo organizirati in kako se je razlikovala od običajne, "analogne" revije?

Bila je zelo zanimiva izkušnja, ki smo jo v resnici izpeljali na zelo nezapleten, sproščen način, z veliko smeha in dobre volje vseh vpletenih. Vso organizacijo je prevzel moj partner Anže Frantar in pri tem sem mu popolnoma zaupala.

Razlika med virtualno in "analogno" modno revijo je seveda velika, po revijah v živo sem vedno obkrožena z ljudmi, tako da je bil precej nenavaden občutek svojo lastno revijo spremljati z domačega "kavča", kar v trenirki (smeh, op. p.).

So tovrstne virtualne revije po vašem mnenju prihodnost?

Odvisno od tega, ali se bo pandemija še nadaljevala. V tem primeru bomo v to prisiljeni in predstavljam si, da se lahko v takšni situaciji kar celoten teden mode prestavi v virtualno okolje. V nasprotnem primeru pa mislim, da imajo tovrstni dogodki prevelik čar. Moč vzdušja, ki se ob tem ustvari, je težko prenesti v virtualni svet. A pustimo se presenetiti.

Kako menite, da se bo spremenil svet mode po pandemiji?

Kar se tega tiče, lahko vsi samo ugibamo. Morda celo preveč govorimo o spremembah, v resnici pa se bo v sezoni ali dveh vse vrnilo v ustaljene tirnice. Ali sta dva meseca izostanka zares tako velik povod za globalno spremembo?

Kakorkoli obrnem, spremembo modni svet v resnici potrebuje, zdravo bi se bilo vrniti v počasnejši ritem, v dve sezoni na leto in v bolj pravično proizvodnjo.

V času karantene se je pokazalo, da je moda potisnjena na stran, predvsem hitra moda je doživela hud udarec. Kako bi komentirali to? Ali se vam zdi, da to govori v prid trajnostni in lokalni modi, ali menite, da ste vsi v istem "zosu"?

Situacija za nikogar ni bila rožnata, smo pa morda tokrat, za spremembo, manjši ustvarjalci v prednosti, saj smo bistveno bolj prilagodljivi, nimamo velikih zalog, nove ideje lahko hitreje realiziramo. V prednosti smo tudi zato, ker smo se začeli bolj osredotočati na lokalni trg.

Ljudje so začeli raziskovati tudi znotraj meja in odkrili, da je tudi med domačimi ustvarjalci ponudba precej pestra, kakovostna in da so cene povsem sprejemljive.

Še nedavno je bil prisoten nekakšen mit, da so dizajnerska oblačila nedosegljiva, kar pa v večini primerov ne drži.

Kose s podpisom Janja Videc lahko najdete v trgovini Zoofa v središču Ljubljane. Foto: Ana Kovač

Menite, da se bo pogled ljudi na modo spremenil na dolgi rok, ali je to zgolj začasno?

Mislim, da se je v tem obdobju zgolj pokazalo to, kar se je gradilo že kar nekaj zadnjih let. Veliko se je govorilo o problematiki modne industrije in o alternativah hitri modi, na dan je prišlo precej neprijetnih resnic o izkoriščanju delovne sile v večjih korporacijah, o zažiganju oblačil, ljudje so se postopoma ozaveščali. Zdaj imamo občutek, da je to posledica trenutnih okoliščin, meni pa se zdi, da je le odraz postopne spremembe mentalitete, kar se bo samo še nadaljevalo.

Gremo v smer, ko transparentnost in etika znotraj modne industrije postajata novi normi, na Danskem, recimo, se v okviru tedna mode predstavljajo le še etično usmerjene modne znamke. Ena smer je trajnost, druga je tehnologija, tehnološko napredni materiali in novi pristopi, hitra moda pa postaja vse bolj prežvečena.

Preberite tudi: