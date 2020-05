Mlada Slovenka začela izdelovati kopalke, ki rešujejo planet #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Barbara Sorčič stoji za novo brezčasno in trajnostno znamko kopalk, ki so narejene iz recikliranih materialov, pretežno odvrženih ribiških mrež, s čimer pomembno prispeva k varovanju okolja. Oblikovalka pravi, da tako ustvarja boljši, bolj trajnostni in zavestno povezan svet.

Mlada oblikovalka Barbara Sorčič je navdih za kopalke iz materiala econyl, ki omogoča neomejeno število recikliranj, dobila že na fakulteti za oblikovanje, a pravi zagon je prišel, ko je videla dokumentarni film Prava cena (The True Cost) in izvedela, kakšne etične standarde imajo znamke hitre mode, ki jih je takrat podpirala.

"Prisegla sem si, da bom ustvarila nekaj, kar bo najvišje možne kakovosti, dobro za planet in da ne bo na račun trpljenja ljudi in živali. Nekaj, kar lahko s ponosom nosiš."

A zakaj se je lotila ravno kopalk? Odgovor je enak kot pri vseh najboljših izumih: ker na trgu ni našla takšnih, ki bi ji ustrezale v vseh pogledih.

Sama se je tako lotila oblikovanja in krojenja, s pomočjo produkcije pa je optimizirala modele za svojo proizvodnjo in poskrbela, da ima vsak res visok standard kakovosti ter da so hkrati etično proizvedene v Sloveniji.

Bolj odporne proti kloru, kremam in oljem za sončenje

Posebnost materiala econyl je ta, da omogoča neomejeno število recikliranj, kar ne samo, da podpira zdravje oceanov, ampak da novo življenje temu, kar bi sicer šlo na smetišče. Econyl je namreč ustvarjen iz sintetičnih odpadkov, kot so industrijska plastika, odpadna tkanina in ribiške mreže iz oceanov, recikliran in obnovljen v novo najlonsko prejo, ki je popolnoma enake kakovosti kot deviški najlon.

A za razliko od deviškega najlona ima econyl veliko manjši vpliv na okolje. Njegova uporaba zmanjšuje emisije ogljika, uporabo surove nafte, s čimer odpadkom, ki onesnažujejo naše morje, daje novo vrednost.

Poleg tega je Barbari uspelo še nekaj - material njenih kopalk ni prosojen, je dvakrat bolj odporen proti kloru, kremam in oljem za sončenje kot katerakoli druga tkanina za kopalke, poleg tega pa ima še UV-zaščito 50+.

Seveda je poskrbela tudi za odgovorno embalažo, v katerih stranka prejme kopalke. Ta je narejena iz kompostiranih obnovljivih rastlinskih materialov, kot je koruza, ki se razgradi v 90 dneh v komercialnem kompostu in v 180 dneh v domačem kompostu.

"Mladi smo tisti, ki moramo graditi boljši jutri"

Barbara je kariero v modni industriji začela pred sedmimi leti, pri 19 letih, vendar se je kmalu odpravila na raziskovanje Zemlje, kjer pa je spoznala, da je planet v pravih težavah. Zato se je po vrnitvi domov posvetila študiju in se zaljubila v trajnostne in etične prakse in se odločila za samostojno pot.

"Stanje našega planeta je zelo skrb vzbujajoče in mi, mladi, smo tisti, ki moramo s svojimi odločitvami graditi boljši jutri," pravi in izpostavlja:

"Vsako leto se v morje zavrže 640 tisoč ton ribiških mrež in če se izgubljene ali odvržene mreže ne poberejo, lahko ostanejo v vodi več kot 600 let, zato ogrožajo morski ekosistem, škodijo koralnim grebenom, onesnažujejo naše plaže in vplivajo na lokalno turistično industrijo."

Vodilo njene znamke Swimsor je "Ocean-positive", kar ne izhaja le iz tega, kar počnemo na morju ali v oceanu, ampak se odraža tudi v naših vsakdanjih odločitvah. "Od oblačil, ki jih izdelujemo, do njihove embalaže in projektov ali podjetij, ki jih podpiramo z nakupi."

Prav zato se s svojo znamko zavzema za poštena plačila, zgledne odnose in dobre delovne pogoje. "Naše kopalke so proizvedene v majhnem podjetju v Sloveniji, ki zagotavlja, da so te etične vrednote uveljavljene kot temelj naše blagovne znamke."

Prva kolekcija kopalk Swimsor:

Cena Barbarinih trajnostnih in do planeta odgovornih kopalk je za posamezne kose do 69 evrov, za komplet pa približno 128 evrov.

