Kako bodo kopalke zdržale več kot le eno sezono

Slana in klorirana voda v kombinaciji s soncem in sončnimi kremami ne vplivata dobro na kopalke, zato je treba zanje primerno in predvsem redno skrbeti.

Največ škode se naredi na elastiki v materialu, ki je ključna za obliko kopalk, zato se pranja lotite ročno ali pa v pralnem stroju s programom za občutljivo perilo in v pralni vrečki.

Da bodo kopalke lepe čim dalj časa, jih po vsakem kopanju operite na roke. Foto: Thinkstock

Poleg tega jih negujte tudi tako:

Takoj po nošenju jih dobro sperite. Po vsakem kopanju v slani ali klorirani vodi morate kopalke dobro sprati pod tekočo vodo.

Po vsakem kopanju v slani ali klorirani vodi morate kopalke dobro sprati pod tekočo vodo. Pri ročnem pranju dodajte malo pralnega praška. Še najbolje boste zanje poskrbeli, če jih boste prali ročno, z malo pralnega praška in v mlačni vodi, po tem pa jih morate dobro sprati in nežno ožeti.

Še najbolje boste zanje poskrbeli, če jih boste prali ročno, z malo pralnega praška in v mlačni vodi, po tem pa jih morate dobro sprati in nežno ožeti. Ne ožemajte jih premočno. Če boste pregrobi, lahko poškodujete elastan, zato jih raje ovijte v brisačo in nežno stisnite. Sušite jih na ravni podlagi in nikakor ne na soncu, ki lahko poškoduje barvo.

Če boste pregrobi, lahko poškodujete elastan, zato jih raje ovijte v brisačo in nežno stisnite. Sušite jih na ravni podlagi in nikakor ne na soncu, ki lahko poškoduje barvo. Naj se dobro posušijo. Kopalke naj bodo popolnoma suhe, ko jih zložite in pospravite.

Pareo ni le modni dodatek, ampak tudi primerna zaščita med sedenjem. Foto: Thinkstock

Dodatna nasveta za daljšo življenjsko dobo

Ko sedite ob bazenu ali na plaži, poskrbite, da imate pod zadnjico položeno brisačo, ali pa si oblecite pareo. S tem boste zaščitili kopalke pred trganjem.

Poleg tega imejte s seboj še vsaj en par kopalk, v katerega se preoblecite, ko je prvi še moker in se suši. Tako bosta oba para ostala lepa dlje.