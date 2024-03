Severini med koncertom počile hlače #video

Hrvaška pevka Severina je imela med petkovim koncertom v Münchnu precej težav. Nosila je oprijete usnjene hlače, ki so ji med plesom v nekem trenutku počile. Na pomoč ji je priskočil njen kitarist, ki ji je posodil svoj suknjič. Posnetek modnega spodrsljaja si oglejte zgoraj.

51-letnica je zabaven posnetek delila s svojimi sledilci na Instagramu. Zapisala je, da je to "pravljica za lahko noč", in pojasnila, kaj se je dogajalo med koncertom v dvorani TonHalle.

V Münchnu ni nastopila prvič

"Henryju sem zašepetala, da imam strgane hlače in naj mi posodi suknjič. Henry mi je prinesel suknjič, Ljubo pa mi je hlače zalepil s trakom, s katerim je prej na tla nalepil preprogo (ker so tla drsela in sem se bala, da bom naredila salto). Hvala proizvajalcu traku," se je pošalila Severina, ki je v petek nastopila v Münchnu. Neroden spodrsljaj se ji je zgodil med prepevanjem pesmi Paloma Nera.

V Münchnu je prvič nastopila leta 1993 za novo leto, a tokratni koncert je bil, kot je pojasnila, najboljši do zdaj. V nekem trenutku je do nje namreč pristopila deklica, ki ji je poklonila pismo, ob katerem je Severina skoraj zajokala. Nekdo od oboževalcev pa ji je na oder vrgel tudi rdeče čevlje s petko, ki jih je podpisala.

