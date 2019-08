Šest pravil, kako se med vročinskim valom (primerno) obleči za v službo #foto #video

Čeprav so pred nami spet vroči dnevi in bi se naokrog najraje sprehajali v japonkah, kratkih hlačah in odrezanem topu, to še ne pomeni, da se lahko tako svobodno oblečete tudi za v službo.

Med delovnimi (poletnimi) dnevi veljajo določena nenapisana modna pravila, ki se jih je bolje držati, da ne boste pustili napačnega vtisa.

Kaj obleči in česa ne?

Če je oprava primerna glede na vreme, to še ne pomeni, da je primerna za v službo. V to kategorijo spadajo kratke hlače iz džinsa, ki celo razkrivajo del zadnjice, topi ali obleke brez naramnic in vse prekratke obleke ali krila. Te kose prihranite za popoldneve in konce tedna.

V to kategorijo spadajo kratke hlače iz džinsa, ki celo razkrivajo del zadnjice, topi ali obleke brez naramnic in vse prekratke obleke ali krila. Te kose prihranite za popoldneve in konce tedna. Kratke hlače so dobra izbira, če niso prekratke ali preveč oprijete. Če ste ljubiteljica kratkih hlač, jih lahko brez težav nosite v službi, a poskrbite, da ne bodo razkrivale preveč, hkrati pa naj ne bodo preveč oprijete. Najboljše so takšne z višjim pasom in iz materiala, ki diha. Odlično se kombinirajo s srajco in suknjičem, balerinkami ter sandalami s peto.

Če ste ljubiteljica kratkih hlač, jih lahko brez težav nosite v službi, a poskrbite, da ne bodo razkrivale preveč, hkrati pa naj ne bodo preveč oprijete. Najboljše so takšne z višjim pasom in iz materiala, ki diha. Odlično se kombinirajo s srajco in suknjičem, balerinkami ter sandalami s peto. Tunika je sprejemljiva, a le če je dovolj dolga. Barvita tunika, ki se odlično obnese na počitnicah, je lahko dobra izbira za v službo, če ni prekratka in če ne razkriva preveč dekolteja. Dodajte ji pas, oblecite jo k visokim petam in v trenutku se bo spremenila v zračen poletni kos tudi v pisarni.

Barvita tunika, ki se odlično obnese na počitnicah, je lahko dobra izbira za v službo, če ni prekratka in če ne razkriva preveč dekolteja. Dodajte ji pas, oblecite jo k visokim petam in v trenutku se bo spremenila v zračen poletni kos tudi v pisarni. Ne podcenjujte preprostosti črne obleke. Črnina se v vročih dneh morda zdi zadnja izbira, a če imate v omari obleko iz materiala, ki diha, ji dajte priložnost. Videti bo odlično, sploh če ste že rahlo porjaveli.

Črnina se v vročih dneh morda zdi zadnja izbira, a če imate v omari obleko iz materiala, ki diha, ji dajte priložnost. Videti bo odlično, sploh če ste že rahlo porjaveli. Malce ohlapnejši kosi so odlična izbira. Kadar kupujete primerne poletne kose za v službo, kupite številko večje, saj bo oprava tako bolj zračna in udobna.

Kadar kupujete primerne poletne kose za v službo, kupite številko večje, saj bo oprava tako bolj zračna in udobna. Držite se preverjene formule: midi obleka, sandale s polno peto, torbica in preprost nakit. S to kombinacijo boste poskrbeli tako za urejenost kot udobje.

Bolj natančna navodila po kosih, ki so poleti primerni za v službo, najdete tukaj: