Provokativne fotografije: oblekli so jo le v pasove #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Modna revija Centrefold je razkrila serijo fotografij, ki so jih z manekenko Bello Hadid posneli za modno znamko Calvin Klein. Med njimi je tudi nekaj zelo provokativnih, na katerih 25-letna zvezdnica ne nosi oblačil, temveč le pet pasov te znamke.

Fotografije sicer niso del klasične oglasne kampanje, temveč so jih izdali v posebni knjigi, ki je izšla v le 50 izvodih, ti pa so bili v hipu razprodani, poroča Page Six.

Manekenka ni pozirala le v pasovih, temveč tudi v nekaterih kultnih kosih modne hiše oziroma oblikovalca Calvina Kleina. Med temi je spodnje perilo pa tudi legendarne klasične kavbojke, ki jih je konec 70. let prav Klein začel prvi prodajati kot izdelek visoke mode.

S tem je Klein dosegel neznanski uspeh in kmalu so mu s svojimi linijami kavbojk začeli slediti praktično vsi znani modni oblikovalci oziroma modne hiše. Še vedno pa prav on velja za tistega, ki je začel trend "dizajnerskih" kavbojk.

Oglejte si še: