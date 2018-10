Primark v Sloveniji že išče prve zaposlene

Primark naj bi svojo prvo trgovino v Sloveniji odprl v nakupovalnem središču Citypark v Ljubljani, smo že konec lanskega leta razkrili na Siol.net . O prihodu velikana hitre mode se tako govori že več kot eno leto, datum o odprtju pa še zdaj ni znan.

A kot kaže, ni več tako daleč, saj so na portalu MojeDelo.com objavili tri oglase za zaposlitev: menedžer oddelka, namestnik vodje poslovalnice in vodja visual merchandising tima. Vsa tri delovna mesta ponujajo za nedoločen čas, in sicer za polni delovni čas. Zadnji rok za prijavo na delovno mesta je petek, 9. novembra, intervjuji pa bodo potekali v Ljubljani med 12. in 16. novembrom 2018.

V oglasih so med drugim zapisali, da iščejo nadarjene ljudi, ki bodo vodili prvo poslovalnico v Sloveniji: "Priložnost je enkratna. Ne boste imeli le možnosti, da oblikujete čisto novo trgovino, temveč boste Sloveniji tudi predstavili popolnoma novo doživetje trgovine z modnimi izdelki."

Ob tem so poudarili, da bodo kandidati z novo zaposlitvijo dobili še priložnost, da "na povsem novem trgu ne uvedete le trgovine, temveč novo modno blagovno znamko".

Še več, tudi plačilo, ugodnosti in karierne priložnosti, ki jih boste dobili, bodo takšne, ki bi jih od hitro rastočega mednarodnega trgovskega podjetja tudi pričakovali. Dokažite se v tej vlogi, nato pa vam je pot navzgor v podjetju Primark popolnoma odprta.

Oglasi na MojeDelo.com za tri zaposlitve v prvem Primarku v Sloveniji. Foto: posnetek zaslona

Odprtje vse bliže

Zakonita zastopnika podjetja Primark Trgovine - julija letos so ga odprli v Sloveniji - sta Marco Bressan, ki v italijanski izpostavi Primarka vodi nekakšno kadrovsko službo (ang. People & Culture), in Patrick B. Prior, eden od vodilnih finančnikov v Primarku. Ustanovitev podjetja je v njunem imenu izpeljala mednarodna skupina TMF Group, ki tujcem pomaga pri računovodskih, pravnih, davčnih in kadrovskih zadevah v Sloveniji.

Da bo priljubljena veriga trgovin cenovno ugodnih oblačil in modnih dodatkov odprla svojo prvo trgovino v nakupovalnem središču Citypark v Ljubljani, smo razkrili že konec lanskega leta. Vse od takrat tudi poteka obsežna in celovita prenova prostorov nekdanje trgovine Kastner & Öhler, ki naj bi jih zasedel Primark.

Prenova še vedno poteka

Razlog za tako dolgo čakanje na Primark, ki ga številni Slovenci dobro poznajo že iz bližnjega Gradca, je v tem, da morajo v Cityparku prej izpeljati večje gradbene posege. Pogojev za odprtje trgovine naj bi bilo namreč kar nekaj: ločen zunanji vhod, steklena streha ...

Trgovine Primark primerjajo z Zaro in H&M. Foto: Getty Images

Nakupovalna izkušnja se izboljšuje

Gre za še enega v vrsti tujih velikanov, ki vstopajo ali se vračajo na slovenski trg. V Cityparku sta se v zadnjem letu in pol odprla Galileo in Levi's, težko pričakovana veriga kozmetike MAC ter v Emporiumu Springfield. Že na začetku predlanskega leta pa se je na slovenski trg vrnil španski Mango.

Primark je družba s sedežem na Irskem, ki ponuja trendovska oblačila po cenah, nižjih od konkurentov. Primerjajo ga z velikanoma, kot sta španska Zara in švedski H&M, v domovini pa naj bi bil za modo to, kar nizkocenovna letalska družba Ryanair predstavlja v letalski industriji.