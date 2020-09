Preverite, kakšne nohte izbrati to jesen #video

Jesen je tukaj in z njo hladnejši ter tudi malce bolj turobni dnevi. In ker spremembi letnega časa vedno sledi tudi sprememba trendov oblačenja ter lepote, smo tudi letos za vas preverili, kakšni nohti so "in" to jesen.

Kričeče, neonske barve ter pastelni toni, ki so prevladovali spomladi in poleti, se poslavljajo. Znova pridejo na vrsto barve, ki so malce bolj umirjene in tipične za jesenski čas. Že če pogledate ven, boste videli, po katerih tonih je treba jeseni poseči, če želite biti skladni z letnim časom.

Tudi to jesen so torej popularni zemeljski toni – bež, čokoladno ali kapučino rjava, siva, umirjeno ali temno rdeča oziroma oranžna (pri čemer se izognite živo rdeči in neonsko oranžni barvi). Prav tako ne boste zgrešili, če si boste omislili črne ali temno modre nohte. Zlasti zadnji so tako ali tako že nekaj let eden od vodilnih trendov jesensko-zimskega časa.

Kar je letos še posebej moderno, pa so tako imenovani mat nohti, torej nohti brez značilnega bleščečega sijaja. To dosežete tako, da si na koncu nohte nalakirate s posebnim matiranim nadlakom. "Videli bomo veliko nohtov z matiranim efektom. In večina ljudi se še vedno ne zaveda, da mat nadlak še dodatno poudari izbrano barvo nohtov. Poleg tega je letošnji trend kombinacija matiranih in bleščečih nohtov v smislu, da je celoten noht matiran, le konica je narejena z navadnim, bleščečim lakom," je za portal PopSugar pojasnila Sarah Bland, ki skrbi za nohte mnogih hollywoodskih zvezdnic.

Tudi sicer je že kar nekaj časa popularno, da niso vsi nohti enaki, temveč da se poigrate ali s kombinacijo dveh odtenkov (trije nohti so na primer v črni, dva v beli barvi) ali pa da se na enem nohtu preliva več barv (t. i. efekt ombre). Nikoli pa ne zgrešite tudi s tem, če katerega od nohtov odenete v bleščice.

Nekaj trendov nohtov te jeseni in zamisli, kako si jih urediti v prihodnjih tednih, si oglejte v videu na vrhu članka.

