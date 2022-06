Pomemben kos nakita, na katerega po tiho upa vsaka ženska

Še pred kratkim je izbira zaročnega prstana zahtevala le vprašanje: belo zlato ali rumeno? Danes je pri nakupu treba upoštevati veliko več. Zaročni prstan je eden najpomembnejših in hkrati najbolj vznemirljivih kosov nakita, ki ga predstavnice nežnejšega spola prejmejo v dar. Čeprav se morda nakupovanje zaročnega prstana zdi zastrašujoče, je lahko tudi prijetno doživetje, če vam pri nakupu pomagajo izkušeni zlatarji in draguljarji, ki vas vodijo pri tej tako pomembni odločitvi.

Svet prstanov najvišje kakovosti od zdaj dostopen širšemu krogu ljudi

Prestižna draguljarska hiša Malalan je v središču Ljubljane odprla vrata nove poslovalnice, s katero želijo svet zapestnih ur in nakita najvišje kakovosti približati širšemu krogu ljudi. Nazorjeva se od Draguljarne Malalan na Mestnem trgu 21 razlikuje po tem, da nakit iz zlata za vse priložnosti ponujajo po dostopnih cenah. Raznoliko ponudbo sestavljajo kosi, izdelani v Sloveniji in Italiji, primerni pa so za vsako priložnost.

Posebnost ponudbe so tudi zaročni in poročni prstani, ki jih Malalan izdeluje v lastnem zlatarskem ateljeju na Mestnem trgu 21. Poslovalnica Malalan Nazorjeva je tako postala mesto, kjer lahko najdete darila za prihajajočo sezono praznovanj in porok, darilo zase ali za druge, skrbno izbrana pa je tudi njihova ponudba diamantov.

V nadaljevanju preberite nekaj nasvetov, ki vam lahko pomagajo pri nakupu.

Zaročni prstan naj bo brezčasen

Klasičen simbol vaše ljubezni, ki bo trajala večno, je tisti, ki se popolnoma ujema z osebnostjo izbranke, njenim videzom in odnosom do nakita. Če ne veste, kakšen je, pokukajte med nakit, ki ga trenutno nosi, in vzemite namige iz njenega sloga, ki vam povedo, kako izbrati kos, ki ga bo želela nositi vsak dan do konca življenja. Draguljarski specialisti običajno priporočajo klasično obliko, ki je oblikovana tako, da traja več generacij, predvsem pa se je izbranka skozi desetletja nošenja ne bo naveličala.

Zaročni prstani Malalan – čista Romantika Kolekcijo Malalan Romantika oblikovalski atelje posveča zaljubljenim. Zaznamujejo jo diamanti, ki so vdelani v značilen motiv cvetov in simbola za neskončnost. Ti brezčasni kosi nakita so izdelani iz 18-karatnega belega in rožnatega zlata, praviloma pa jih krasi en diamant. Tipičen zaročni prstan se imenuje "solitaire", številni gospodje pa za pogumno dejanje zaroke skupaj s strokovnjaki za nakit izberejo prav prstane Malalan.

Ne potrebujete najboljšega kamna, da je prstan popoln

Bolje je soditi prstan po občutku, kamen na njem je le eden od dejavnikov, ki naj ne bo odločilen. Prstan je del osebnega sloga, zato je velikost kamna pomembna le, če vi (ali vaša izbranka) mislite, da je pomembna. Pri izbiri prstana iščite tisto, kar ga dela edinstvenega.

Poiščite pomoč pri nakupu

Nakupovanje zaročnega prstana ni preprosto. Obrnite se za nasvet k prijateljici svoje bodoče zaročenke. Vsekakor pa poiščite tudi strokovnjaka, ki mu zaupate, povejte mu, kaj želite, in mu dovolite, da vas vodi v pravo smer.

Korak, kot je zaroka, od moških terja veliko razmisleka, predvsem pa poguma. Mnogi se z nakitom višje kakovosti srečajo prvič in strokovnjaki v prodajalnah Malalan jim z velikim veseljem priskočijo na pomoč.

Na Nazorjevo po zaročni prstan Nova poslovalnica Malalan Nazorjeva ponuja nakit znamk Marco Bicego, DoDo, Pesavento in draguljarske izdelke lastne proizvodnje, med katerimi so poročni prstani, zaročni prstani in nakit z diamanti. Nakit iz zlata za vse priložnosti ponujajo že od sto evrov naprej. Izbirate lahko med kosi, izdelanimi v Sloveniji in Italiji, ki so primerni za vsako priložnost. Gospodje lahko ob nasvetih strokovnjakov izberejo zaročni prstan ali najdejo pozornost za zaznamovanje obletnice, starši otrokom poiščejo darilo za uspešno opravljeno diplomo ali maturo, pari lahko izbirajo v bogati ponudbi poročnih prstanov, ne manjka pa niti ponudba daril za krst, obhajilo ali birmo.

Izposodi si prstan, ki ga že nosi

Na vaše zaročno presenečenje lahko vpliva tudi neustrezna velikost prstana. Preprost način, da kupite prstan prave velikosti, je, da si brez njene vednosti enega od njenih starih prstanov začasno izposodite. Pred tem seveda preverite, da je to prstan, ki ga nosi na prstancu - nanj namreč spada tudi zaročni prstan. Za najbolj natančno mero ga odnesite k draguljarju.

Ne gre za ceno

Kljub starodavnim "pravilom" o tem, da se mora na zaročnem prstanu svetlikati en sam večji diamant, za katerega naj bi gospodje odšteli vsaj tri mesečne plače, pa v Draguljarni Malalan verjamejo, da dandanes pravila določi vsak posameznik sam.

Prstan simbolizira moč in trajnost

Že civilizaciji Rimljanov in Grkov sta natančno izbirali material, iz katerega naj bi bil izdelan ta delikaten kos nakita. Sprva iz železa, nato pa iz zlata je poročni prstan simboliziral moč in trajnost, ki preživi vse preizkušnje časa. Ovekovečenje skupne prihodnosti s "kronanjem" prstanca, na katerem počiva prstan z diamantom, se tako ohranja še danes.

Izkazovanje tovrstne naklonjenosti je prisotno tudi v živalskem svetu. Pri pingvinih, na primer, samček poišče najlepši kamenček na plaži, s katerim izkaže svojo ljubezen do izbranke, v upanju, da bo njegovo ljubezen sprejela in z njim preživela preostanek svojega življenja.