Malalan Nazorjeva z dostopnejšimi cenami najkakovostnejših draguljev #nagradna igra

Družinsko podjetje z več kot 70-letno tradicijo v Sloveniji in na Hrvaškem, ki ponuja ročne ure, nakit in diamante najvišje kakovosti, bo v novi poslovalnici ponujala predvsem izdelke z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno. Ker odprtje predstavlja pomemben dogodek v zgodbi Malalan, želijo ob tej priložnosti razveseliti vse ljubitelje lepega in kakovostnega nakita ter ur. V sodelovanju z italijansko znamko nakita DoDo bodo med vsemi novimi naročniki na novice Malalan izžrebali deset srečnežev, ki bodo na odprtju poslovalnice Malalan Nazorjeva prejeli zlat obesek z začetnico svojega imena.

Malalan Nazorjeva svoja vrata odpira 31. maja, našli pa jo boste v središču Ljubljane – poleg ene od najboljših restavracij v Sloveniji in enega od najbolj znanih secesijskih hotelov v širši okolici.

Gospodje lahko ob nasvetih strokovnjakov izberejo zaročni prstan ali najdejo pozornost za obeleženje obletnice, starši otrokom poiščejo darilo za uspešno opravljeno diplomo ali maturo, pari lahko izbirajo med bogato ponudbo poročnih prstanov, ne manjka pa niti ponudbe daril za krst, obhajilo ali birmo.

Diamanti niso več namenjeni zgolj peščici premožnejših ljudi, danes so namreč na voljo tudi po dostopnejših cenah. Za investicijski diamant teže 0,1 karata boste odšteli približno 300 evrov, medtem ko se cene prstanov z diamanti začnejo pri približno 500 evrih.

Ponudba znamke Malalan v regiji slovi predvsem po diamantih. Običajno so vdelani v nakit iz rožnatega, rumenega ali belega zlata. Darilo z diamantom, pa naj bo vdelan v nakit ali kot samostojen dragulj, je lahko simbol ljubezni, zahvale ali nagrade v zasebnem in poslovnem svetu.

Tri generacije urarske in draguljarske odličnosti

Zgodba Draguljarne Malalan se je pred več kot 70 leti začela tik nad Trstom v slovensko govoreči vasi Opčine. Z majhno urarsko delavnico in prodajalno zlatnine sta jo začela Anton in Angelca Malalan, njuno obrt pa so kmalu prevzeli trije sinovi. Najmlajši, Peter Malalan, je po opravljeni zlatarski šoli začel oblikovanje lastnega nakita, pozneje pa so ga življenje in močne poslovne ideje ponesle v Ljubljano. Tam je prevzel vodenje takrat čisto nove, izredno majhne trgovine in skupaj z ženo sta v nekaj desetletjih zgradila najbolj vplivno draguljarsko hišo v Sloveniji in na Hrvaškem.

Danes vodenje družinskega podjetja prevzema tretja generacija družine Malalan. V Ljubljani je to Tjaša Malalan, strokovnjakinja za barvne dragulje in oblikovanje nakita, ki ga v Ljubljani ročno izdelujejo pod lastno blagovno znamko. Hrvaško podružnico v Zagrebu vodi njen mlajši brat Jure Malalan, ki skrbi za poslovni razvoj podjetja in kot izučen urar za visoko kakovost urarske servisne storitve na Hrvaškem.

Družina Malalan je v Sloveniji in na Hrvaškem sinonim za urarsko in draguljarsko izvrstnost, obenem pa že več desetletij piše prelepo zgodbo medgeneracijske povezanosti.