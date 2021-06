Pekinezer premagal 2.500 konkurentov in zmagal na svetovni pasji razstavi #video

Pasjerejcem zmaga na najbolj priljubljeni pasji razstavi na svetu Westminster Kennel Club Dog Show predstavlja izjemen dosežek. Na ocenjevanju za letošnjega prvaka je bil izbran pekinezer z imenom Wasabi, ki je premagal ostalih 2.500 udeležencev.

Pikinezer Wasabi Foto: Reuters

"Ima tisto nekaj, tisto iskrivost, ki ga loči od ostalih," je za The Guardian povedal Wasabijev vodnik in vzreditelj David Fitzpatrick, ki je na tej razstavi slavil že leta 2012, ko je zmagal z Wasabijevim dedkom Malachyjem. Pekinezerji so sicer na tej prestižni pasji razstavi do zdaj zmagali petkrat.

Wasabi s svojim lastnikom Davidom Fitzpatrickom. Foto: Reuters

V finalnem krogu se je Wasabi pomeril s francoskim buldogom Mathewom, angleškim ovčarjem Connorjem, nemškim kratkodlakim ptičarjem, ki sliši na ime Jade, samojedom Strikerjem in zahodnovišavskim belim terierjem z imenom Boy.

Foto: Reuters

Pasja razstava Westminster Kennel Club Dog Show, ki jo prirejajo že od leta 1877, je letos doživela precej sprememb. S februarja, ko jo običajno priredijo, so jo prestavili na junij, namesto v dvorani v New Yorku pa je tokrat potekala na prostem v newyorškem predmestju.

