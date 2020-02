To je zmagovalka najprestižnejše pasje razstave na svetu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Westminster Kennel Club Dog Show je pasja razstava, ki jo v New Yorku prirejajo že vse od leta 1877 in velja za najprestižnejšo na svetu, zmaga na tamkajšnjem ocenjevanju pa je najbolj zaželen naziv med pasjimi rejci.

Letos je s številčno konkurenco – na ocenjevanju se je pomerilo skoraj tri tisoč psov z vsega sveta – pometla Siba, samička standardnega oziroma velikega kodra.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Siba se je v finalu pomerila s petimi drugimi finalisti, to so bili resasti foksterier Vinny, bokserka Wilma, zlati prinašalec Daniel, mala angleška hrtinja Bourbon, havanski bišon Bono in šetlandski ovčar Conrad.

Med finalisti je bil favorit občinstva zlati prinašalec Daniel. Foto: Reuters

Občinstvo je ob razglasitvi zmagovalnega psa glavnega sodnika sicer spodbujalo, naj zmago podeli zlatemu prinašalcu, poroča Washington Post, ta pasma namreč na tem ocenjevanju še nikoli ni zmagala. A na koncu je slavila vranje črna Siba.

Foto: Reuters

"Je elegantna, ponosna in zabavna," je o zmagovalki dejala njena vodnica Chrystal Clas, ki je ob tem povedala, da je bilo za Sibo to zadnje tekmovanje. Zdaj, ko je zmagala na najprestižnejšem ocenjevanju, bo svojo tekmovalno kariero končala.

Oglejte si še: