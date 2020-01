Alergija na pse: mnogim težave povzročajo le samci

Raziskovalci v bostonski bolnišnici BWH so se dokopali do nove ugotovitve: do 30 odstotkov ljudem, ki so alergični na pse, težave povzročajo le nekastrirani samci, poroča CNN.

"Ti ljudje so pravzaprav alergični na posebno beljakovino, ki nastaja v pasji prostati, in ob samicah ali kastriranih samcih običajno nimajo težav," je pojasnila alergologinja iz omenjene bolnišnice v Bostonu.

Foto: Pixabay

Čeprav se alergije, ki jih povzročajo hišni ljubljenčki, pogosto označuje za alergije na dlako teh živali, v resnici težava ni v dlaki. Alergijske reakcije sprožajo različne beljakovine, ki so v urinu, slini in odmrlih kožnih celicah živali.

Do zdaj so identificirali šest različnih beljakovin, ki povzročajo težave ljudem, alergičnim na pse. Nekateri so alergični le na eno, nekateri pa na več teh beljakovin, zato se pogosto zgodi, da imajo ljudje težave z alergijo le pri določenih pasmah.

