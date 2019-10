Če je vaš hišni ljubljenček debel, to ni ljubko, ampak skrb vzbujajoče #video

Pri ljudeh je čezmerna teža težava, ki se je zaveda večina ljudi, pri hišnih ljubljenčkih pa se to mnogim zdi ljubko, ne skrb vzbujajoče. Prav zato številni lastniki ne ukrepajo in ne pazijo na prehranjevalne navade svojega mačka ali psa.

Vse več mačk in psov dandanes trpi zaradi predebelosti, za kar je kriv predvsem vpliv človeka, študije pa so pokazale, da je predebelih od 25 do 40 odstotkov mačk in psov. Lastniki svojim ljubljenčkom dajejo preveč hrane in jih premalo spodbujajo h gibanju. Res je, da so nekatere pasme bolj nagnjene k čezmerni teži, a to ne bi smel biti razlog za debelost.

Čezmerna teža lahko resno načne njihovo zdravje, obremeni sklepe in notranje organe, pri čemer so še posebej ogrožena pljuča in srce, zamasti jetra, lahko pa vodi celo do razvoja sladkorne bolezni. Prav zato bi moralo biti spremljanje zdravja ljubljenčka prioriteta.

Preverite zgodbo slovenskega mačka Čičija, katerega teža je vsaj trikrat previsoka:

Video: Planet

Kako poskrbeti, da bo imel ljubljenček zdravo telesno težo

Najprej se prepričajte, ali je vaš pes ali maček res predebel. Potipajte njegovo hrbtenico in rebra - če jih ne čutite, to pomeni, da mora shujšati.

Spremljajte ga. Vi ste tisti, ki najbolje pozna svojega ljubljenčka, zato spremljajte, koliko poje in koliko se je zredil. Redno ga tehtajte in opazujte. Če opazite vidno spremembo, je čas za dieto.

Ob dvomih obiščite veterinarja. Če niste prepričani, se dogovorite za rutinski pregled pri veterinarju. Veterinar naj pregleda ljubljenčka ter vam svetuje pri morebitni dieti in prehrani.

Nadzorujte vnos hrane. Večinoma ni težava v prehrani, ampak v količini te hrane. A vseeno je pomembno, da vaš ljubljenček ne uživa komercialne hrane, ki zaradi aditivov velikokrat vodi v zasvojenost. Odmerite dnevno količino hrane - ta je zapisana na vsaki embalaži - in ga hranite dosledno.

Foto: Getty Images

Omejite priboljške. Če ljubljenčka velikokrat nagrajujete s priboljški, je čas, da tudi to spremenite.

Hujšanje naj poteka počasi. Veterinarji pri tem opozarjajo, naj ljubljenček hujša počasi in postopoma, pri tem pa je treba redno spremljati telesno težo in prilagajati količino hrane.

Poskrbite za dovolj aktivnosti. Pogostejši sprehodi in druge aktivnosti doma, kot sta igranje in lovljenje, so izjemnega pomena za zdravje vašega ljubljenčka. Kot lastnik morate poskrbeti za to, da vaš pes ali maček ne postane prelen, animirajte ga vsak dan oziroma večkrat na dan.

Ne pozabite: hišni ljubljenčki so družinski člani, zato je treba na njihovo zdravje paziti enako kot na svoje zdravje ali zdravje drugih družinskih članov.

Preberite tudi: