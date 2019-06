Zakaj vas znajo psi pogledati tako, da se povsem raznežite #video

Odkar so jih ljudje začeli udomačevati, so psi razvili sposobnost, ki je njihovi bližnji sorodniki volkovi nimajo - dvignejo lahko obrvi in s tem pričarajo tisti značilni pasji pogled, ki mehča srca njihovih lastnikov.

Pasji lastniki dobro veste, kaj pomeni izraz "puppy eyes" oziroma kužkov pogled - to so tiste velike in žalostne oči, s katerimi vas vaš ljubljenček povsem razneži in doseže, da ga pocrkljate ali pa mu privoščite priboljšek.

V ponedeljek je publikacija Proceedings of the National Academy of Sciences objavila izsledke raziskave, ki se je ukvarjala prav s tem pasjim pogledom. Rezultati so precej fascinantni - psi so sposobnost dvigovanja obrvi in s tem žalostnega pogleda skozi evolucijo razvili prav zato, ker s tem vplivajo na človeška čustva.

Foto: Getty Images

"Ta sposobnost psov bi se lahko razvila, ker so se ljudje med udomačevanjem teh živali na njo nezavedno odzivali," je ob izsledkih pojasnila vodja raziskave Juliane Kaminski, "ko psi dvignejo obrvi, v ljudeh vzbudijo željo, da bi skrbeli zanje. Psi, ki so lahko obrvi dvignili bolj, so imeli prednost pred drugimi in skozi evolucijo se je ta sposobnost krepila."

Foto: Getty Images

Psi so v dobrih 30 tisoč letih, odkar jih je človek udomačil, na obrazu razvili nove mišice, s katerimi lahko dvignejo obrvi, so ugotovili raziskovalci. Teh mišic volkovi, najbližji sorodniki psov, nimajo, med pasjimi pasmami pa teh mišic nimajo le sibirski haskiji, ki so ena najstarejših pasjih pasem in sorodstveno tudi najbližji volkovom.

Sibirski haskiji so edina pasma, ki žalostnega pasjega pogleda ne obvlada. Foto: Getty Images

Juliane Kaminski je to pasjo lastnost raziskovala že prej, pred petimi leti je opravila raziskavo s psi v zavetišču in ugotovila, da ljudje prej posvojijo tiste, ki imajo izrazito obrazno mimiko (dvigovanje obrvi in širok pogled). Kaminski je že takrat domnevala, da psi na ta način v ljudeh vzbudijo zaščitništvo, ker so s široko odprtimi očmi videti bolj otroško, obenem pa dvignjene obrvi dajejo vtis, da so žalostni - ker tudi ljudje obrvi dvignemo takrat, ko smo žalostni.

Foto: Getty Images

Še več - ne le, da so psi skozi evolucijo razvili to sposobnost, ampak so se jo naučili tudi uporabljati. V aktualni raziskavi so njeni avtorji izpostavili, da so psi pri komunikaciji s človekom boljši celo od šimpanzov: vedo, da morajo s človekom vzpostaviti očesni stik, ko naletijo na težavo, ki je ne znajo rešiti, ali ko pričakujejo, da bo njihov človeški spremljevalec nekaj storil.

Če ste bili torej do zdaj prepričani, da so med ljubljenčki najboljši manipulatorji mački, razmislite še enkrat.

