Najnovejša torba Louis Vuitton stane okrogel milijon dolarjev

Ko je glasbenik Pharrell Williams junija letos predstavil prvo kolekcijo, ki jo je zasnoval kot novi kreativni direktor moške mode pri Louis Vuitton, je največ pozornosti na modni brvi pritegnila velika živorumena torba z značilnim potiskom blagovne znamke Louis Vuitton.

Foto: Guliverimage

Williams se je s to torbo pozneje še nekajkrat pojavil v javnosti, zdaj pa so jo začeli tudi prodajati – a je veliki večini še naprej nedostopna. Torba Millionaire (milijonar) namreč stane okrogel milijon ameriških dolarjev (okoli 936 tisoč evrov), in tudi če imate ta znesek že pripravljen v žepu, je še vedno ne boste mogli kupiti, saj jo izdelujejo le po naročilu in je namenjena le najslavnejšim ter najpomembnejšim strankam hiše Louis Vuitton.

Milijonarska torba je sicer najnovejša različica torbe Speedy, kultnega modela, ki so ga v hiši Louis Vuitton prvič predstavili leta 1930. Skozi čas so jo oblikovalci in drugi umetniki oblikovali in krasili po svoje, Williamsova vizija pa je najprestižnejša do zdaj. Torba je izdelana iz krokodiljevega usnja, ki je lahko rumene, zelene, rdeče, rjave ali modre barve, ob usnjenih ročajih ima še naramnico v obliki debele verige iz zlata, okrašena pa je med drugim s ključavnico, posuto z diamanti.

Oglejte si še: