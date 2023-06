Spektakel v Parizu: kako bodo pri Louisu Vuittonu oblekli moške?

Ko je modna hiša Louis Vuitton februarja najavila, da so za svojega novega kreativnega direktorja moške mode izbrali glasbenika in producenta Pharrella Williamsa, je ta odločitev naletela na precej kritik. Mnogi so Williamsu očitali, da je položaj dobil zaradi svojega zvezdniškega statusa, ne pa oblikovalskih sposobnosti in izkušenj.

Po drugi strani pa je ves modni svet komaj čakal, da vidi, kaj bo 50-letni serijski ustvarjalec glasbenih uspešnic poslal na modno vrv. V torek zvečer se je to tudi zgodilo – v okviru pariškega tedna moške mode je Pharell Williams predstavil svojo prvo kolekcijo za znamko Louis Vuitton, spektakularno modno revijo je gostil Pont Neuf, najstarejši še stoječi most v Parizu.

"Sem šele drugi temnopolti moški, ki je dobil to priložnost," je pred modno revijo dejal Williams in s tem ciljal na svojega predhodnika Virgila Abloha, prejšnjega kreativnega direktorja moške mode pri Louisu Vuittonu, ki je novembra 2021 umrl. Abloh je v treh letih dela za Louis Vuitton obveljal za revolucionarnega oblikovalca, s katerim je ta modna hiša doživela preporod.

"Moj brat Virgil je za to hišo storil ogromno, ogromno je dosegel. V ta svet je pripeljal skejtersko kulturo in bil ob tem temnopolti Američan. Neverjetno je, da imam zdaj takšno priložnost tudi jaz," je dejal Williams, ki je v svoji prvi kolekciji, namenjeni za pomlad in poletje 2024, nadaljeval Ablohovo izročilo mešanja ulične in visoke mode.

Na modni reviji, s katero se je Louis Vuitton skušal še močneje zasidrati v popkulturi, je v prvi vrsti s svojimi otroki sedel Bernard Arnault, prvi mož koncerna LVMH, katerega del je tudi Louis Vuitton, ob njem pa se je trlo zvezdniških imen, med drugim glasbena magnata Beyonce in Jay-Z ter resničnostna zvezdnica Kim Kardashian.

