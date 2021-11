Pri 41 letih umrl umetniški vodja Louis Vuittona

V 41. letu je modni svet zapustil Virgil Abloh, priznani oblikovalec moških oblačil za Louis Vuitton in ustanovitelj znamke Off-White. Njegovemu delu so se na družbenih omrežjih poklonile številne manekenke, ki so oboževale njegove edinstvene kreacije.

Novico o prezgodnji smrti Virgila Abloha je na Instagramu sporočila njegova družina. Razlog za smrt je bila zelo agresivna oblika raka. "Virgil se je več kot dve leti boril z zelo redko, agresivno obliko raka, srčnim angiosarkomom. Ob diagnozi leta 2019 se je odločil, da bo svojo bitko bil zasebno. Podvržen je bil številnim zahtevnim zdravljenjem, hkrati pa je vodil več pomembnih institucij, ki zajemajo modo, umetnost in kulturo."

Človek s prečudovito dušo in veliko modrostjo

Izredno kreativni in vedno nasmejani modni oblikovalec je za seboj pustil ženo Shannon, otroka Lowe in Gray ter bogato modno zapuščino, ki ne bo šla v pozabo. Te se danes spominjajo tudi številni hollywoodski zvezdniki, ki so velikokrat nosili njegova oblačila. Virgila opisujejo kot ne samo genialnega oblikovalca in vizionarja, ampak tudi kot človeka s prečudovito dušo in veliko modrostjo.

"Nikoli ne bom sposobna izraziti svojega spoštovanja do njega, tega, kako hvaležna sem, da sem ga poznala in delala z njim," je na Instagramu zapisala Hailey Bieber, ki se je poročila v njegovi kreaciji.

Poklonila se mu je tudi Kendall Jenner, ki ga je opisala kot najbolj prijaznega, pozitivnega in zabavnega človeka, kar ji je poznala. "Njegov pristen nasmeh je vsakomur ogrel srce." Z družino Kardashian je bil Abloh v zelo dobrih odnosih, veliko so se družili ter skupaj hodili po zabavah in rdečih preprogah.

"Moje srce je zlomljeno," je zapisal Pharrell Williams. "Bil si prijazen, radodaren in premišljen ustvarjalni genij. Tvoje delo in tvoj duh bosta živela večno."

Lepe besede mu je namenila tudi Kaia Gerber: "V svetu, kjer so nasmehi redki, prijaznost pa še redkejša, si bil ti. S svojim nasmehom, svojo svetlobo in svojo pozitivnostjo. Hvala za vse, kar si me naučil. Spremenil si svet."

"Ta človek je storil tako veliko, za tako veliko ljudi. Nikoli ne boš pozabljen in še naprej boš navdihoval ogromno ljudi," je zapisala Cara Delevigne.

Njegova nenadna smrt se je dotaknila tudi teniške legende Venus Williams, ki je nosila njegove kreacije na teniškem igrišču. "Njegove kolekcije so me dobesedno spravile do solz, ker so bile tako prelepe in tako navdihujoče."

