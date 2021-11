Z jakno iz cigaretnih ogorkov v boj proti hitri modi

V znak protesta proti hitri modi so v Tel Avivu priredili parodijo modne revije. Aktivisti so se po "modni pisti" sprehodili v kreacijah iz recikliranega odpadnega materiala in opozarjali na okoljske težave. V ospredju sta bili neobičajna poročna obleka, narejena iz mehurčkastega ovoja, in jakna iz cigaretnih ogorkov.

"Ljudi želimo prebuditi in jim pokazati, da moramo čim prej rešiti naše okolje," je povedal Bar Stefalsky, ki je nosil to posebno kreacijo.

Foto: Reuters

"Ljudje slepo sledijo modnim smernicam, kupujejo in kupujejo, oblačila pa končajo v državah tretjega sveta, kjer jih zažgejo, kar povzroči ogromno onesnaževanje," je povedala 23-letna fotografinja Eden Machnai in dodala, da je najboljši način, kako ta čudežni krog presekati, kupovanje rabljenih oblačil iz druge roke.

Foto: Reuters

Modno parado z imenom Fashion Revolution je uprizorila umetniška organizacija Creative Change. Ustanovljena je bila leta 2013 in vse od takrat ljudi opozarja na nevaren vpliv, ki ga imajo odpadki na okolje.

Povod za nastanek organizacije je bil incident, ki se je zgodil v Daki, kjer se je sesula osemnadstropna tovarna oblačil. V katastrofi je umrlo več tisoč ljudi.

Foto: Reuters

"Nihče ne bi smel umreti za modo," so aktivisti sporočali z napisi na kartonskih škatlah in tako opozarjali na visoko ceno, ki jo mora okolje plačevati zaradi trendov hitre mode.

