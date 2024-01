Piece by Piece bo filmsko doživetje brez primere, ki bo zaobjelo čarobnost in genialnost Pharrella Williamsa.

Režiser filma je Morgan Neville, ki ga je Williams glede na objavo Lega označil za legendo.

"Kdo bi si mislil, da bo otroško igranje z legokockami preraslo v film o mojem življenju. To je dokaz, da zmoreš tudi ti," pa je na enem od družbenih omrežij objavil Williams.

Pharrell želel pripovedovati svojo zgodbo na način, ki bo osvobodil domišljijo občinstva

Piece by Piece bo filmsko doživetje brez primere, ki bo zaobjelo čarobnost in genialnost Pharrella Williamsa. Da bi ustvaril tradicionalni film o svojem življenju, ga ni zanimalo, saj je Pharrell želel pripovedovati svojo zgodbo na način, ki bo osvobodil domišljijo občinstva. Na podlagi njegove edinstvene vizije Piece by Piece zavrača žanrsko umestitev in pričakovanja ter občinstvo ponese v svet Lega, kjer je vse mogoče, pa je Lego med drugim zapisal v svojem sporočilu za javnost.

Pharrell Williams je vizionarski glasbeni ustvarjalec, producent, tekstopisec, filantrop, modni oblikovalec in podjetnik. Doslej je bil nagrajen s 13 grammyji. Ima tudi dve nominaciji za oskarja ter po eno nominacijo za zlati globus in emmy. Leta 2020 so ga sprejeli v Dvorano slavnih tekstopiscev za njegovo delo pri duu The Neptunes. Februarja lani so ga imenovali za novega ustvarjalnega direktorja moške mode pri modni hiši Louis Vuitton.

