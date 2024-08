Najbolj trendovska obutev za vrnitev v šolske klopi

Deichmann tudi letos navdušuje z novo kolekcijo Nazaj v šolo, ki je že na voljo v vseh njihovih poslovalnicah. V kolekciji boste našli najnovejše modele obutve priznanih znamk, kot so Fila, Adidas, Nike, Elefanten in Bench. Poleg tega lahko izbirate tudi med široko izbiro obutve Deichmannovih blagovnih znamk, kot so Vty, Memphis One, Venice in Graceland.

Foto: Deichmann

V toplih, suhih dneh so za otroke idealna izbira lahke superge, kot so Adidas ali Nike, ali nizki čevlji, ki nogam omogočajo, da zadihajo. Za mokre in hladne dni pa so obvezna oprema vodoodporni čevlji ali škornji, ki ohranjajo noge suhe in tople. Izbira je zares pestra, tako da bo vsak otrok našel nekaj zase.

Foto: Deichmann

A obutev ni edino, kar otroci potrebujejo za vrnitev v šolske klopi. Da bodo resnično opremljeni za nove izzive, potrebujejo tudi primeren nahrbtnik. Tudi to šolsko leto ne bo šlo brez nahrbtnikov igrivih in zabavnih dizajnov, ki jih krasijo njihovi najljubši risani junaki. V njih bodo otroci lahko shranili vse svoje knjige, zvezke in šolske pripomočke.

Poskrbite, da bo prvi šolski dan za vaše otroke ne samo poučen, ampak tudi modno obarvan. Obiščite najbližjo poslovalnico Deichmann ali preverite ponudbo na spletu ter izberite vse, kar malčki potrebujejo za srečen in stilski začetek šolskega leta.



Foto: Deichmann

Naročnik oglasnega sporočila je DEICHMANN, D. O. O.