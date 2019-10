Naj jesenski trend? Nogavice in gumijasti škornji. #foto

Ob vsakem deževnem dnevu ste lahko prepričani, da boste tudi na ljubljanskih ulicah videli nemalo gumijastih škornjev s podpisom svetovno znane znamke Hunter, ki ima že več kot 160 let dolgo tradicijo.

Zdaj se je z njimi združila naša priljubljena modna oblikovalka Nina Šušnjara, ki je zanje oblikovala kolekcijo nogavic. "Zdi se mi, da so nogavice trenutno najbolj v trendu, prav v zimskih mesecih pa lahko pridejo zelo dobro do izraza," nam je povedala ob predstavitvi sodelovanja, ki je, zanimivo, zanjo prvo modno.

Nogavice s podpisom Susnyara so na voljo v štirih barvnih različicah. Foto: Ana Kovač

Ekskluzivna kolekcija modnih nogavic s podpisom znamke Susnyara. Foto: Matic Kozinc

Nogavice prejmejo kupci kot darilo ob nakupu Hunter škornjev. Foto: Matic Kozinc

Prva modna znamka, ki jo je odnesla iz cone udobja

Šušnjara je do zdaj zelo uspešno sodelovala s številnimi (nemodnimi) slovenskimi znamkami, kot so Elan, Equa in Tosamina Natura Femina, ter s tujima Mömax in Jaguar. Vse so ji predstavljale poseben izziv, saj so jo spravile iz ustaljenih tirnic modne oblikovalke, ravno to pa je tisto, zaradi česar se z veseljem loteva takšnih projektov. "Vedno mi je všeč, kadar dobim priložnost, da naredim nekaj čisto novega, na kar sama sprva sploh ne bi pomislila."

Čeprav je Hunter modna znamka, pa je bilo oblikovanje zanjo vseeno izziv, pravi.

Ker so osredotočeni na gumijaste škornje, so prav tako iz moje cone udobja, tudi sama gumijastih škornjev sploh nisem imela. To je bila zato spet priložnost za nekaj novega. Zakaj pa ne? Tako ali tako sem oboževalka te znamke že vrsto let.

Pri razvoju kolekcije nogavic je imela prosto pot, a je morala vseeno misliti na to, kako bi se nogavice z njenim podpisom ujemale z vsemi modeli škornjev Hunter. "Treba je bilo zajeti to, da so različnih barv, a hkrati zveste tudi moji znamki."

Na vprašanje, zakaj smo dobili zgolj nogavice in ne škornjev z njenim podpisom, pa skrivnostno odgovarja: "Imamo načrte tudi za naprej".

Foto: Ana Kovač

Najprej Stella, nato Nina

Le dan pred predstavitvijo sodelovanja Hunter x Susnyara so iz znamke naznanili še sodelovanje Stella McCartney x Hunter. Svetovno znana oblikovalka je zanje oblikovala trajnostne škornje, katerih izdelava ima minimalen ogljični odtis, narejeni so iz ekoloških materialov, hkrati pa ščitijo dobrobit delavcev, ki so jih izdelali.

Stella že dolga leta ustvarja le takšno modo in ta je blizu tudi Nini.

"Vse se obrača v to smer in mislim, da moramo biti čim bolj zavedni. Jaz kot oblikovalka imam glede tega čisto vest, saj nimam množične proizvodnje, izdelke izdelujemo pod normalnimi pogoji in mislim, da je to najpomembnejše. V ozadju nastanka izdelkov z mojim podpisom ni nekih zgodb izkoriščanja," nam je pojasnila.

Foto: Ana Kovač

Foto: Matic Kozinc

Foto: Ana Kovač

"Upam, da bomo tudi tokrat 'razturili'"

Mlada slovenska oblikovalka je pri nas ena najuspešnejših in tudi ena prvih, ki je začela sodelovati z nemodnimi znamkami. Zdaj je na tem področju aktivna že toliko časa, da znamke same stopijo v stik z njo, pravi.

Do zdaj so se vsa sodelovanja izkazala za zelo uspešna in seveda si želi, da bi bilo tudi z zgodbo Hunter tako: "Upam, da bomo tudi tokrat 'razturili'."

Dodala je, da je skupaj s poslovno partnerico Lucijo Gubenšek prišla do točke, ko lahko svojim strankam ponudi izdelke, ki so ugodnejši, in te izdelke razproda. "Tako smo lahko vsi zadovoljni. Všeč mi je to ravnotežje."

