Povsem novi spomladanski in velikonočni Dedolesovi kosi za dobro razpoloženje

Čim bolj veselo skupaj pozdravimo pomlad. Obleci vesele kose s spomladanskimi ali velikonočnimi motivi ter uživaj v letošnjem prebujanju narave in sončnih dneh z žarečim nasmehom na obrazu .

Vsako leto spomladi se narava prebuja iz dolgega zimskega spanca. Da bi bili v sozvočju s spomladansko sezono, so Dedolesovi oblikovalci ustvarili nove kose, polne barvitih motivov, ki te bodo v trenutku spravili v spomladansko ali velikonočno razpoloženje. Naj te navdihne narava, popestri svoje vsakdanje oblačilne kombinacije z barvitimi veselimi nogavicami z motivi hroščev, metuljev, velikonočnih zajčkov, kokoši, jajc ali spomladanskih rož. Kakovosten bombaž bo tvoji koži zagotovil popolno udobje ves dan. Osreči sebe in svoje najdražje ter na polno uživaj v pomladi.

Najlonske nogavice ob prihodu pomladi

Prihod pomladi je pravi čas, da si nadeneš par veselih najlonskih nogavic. Tvojemu slogu bodo dodale kanček izvirnosti in ti v hipu polepšale dan. Krasijo jih prikupni motivi, kot so rože, srca ali barvite pike. Vesele najlonske nogavice so videti neverjetno v kombinaciji z obleko, krilom ali hlačami ter bodo nedvomno pritegnile pozornost vsakega mimoidočega.

Posebna akcija za bralce Siol.net! Za bralce Siol.net ponujajo 20-odstotni popust, ki je veljaven do 31.5.2021. Koda: "trendi".

Osveži svojo garderobo z udobnimi hlačnimi nogavicami

Razen toplejših dni pomlad pomeni tudi čas, ko dame temne zimske kombinacije zamenjajo z bolj barvitimi kosi. S pomočjo novih veselih hlačnih nogavic, prekritih z rdečimi vrtnicami, romantičnimi srci, velikimi pikami, molji ali zimskimi pticami, bo tvoj dan v trenutku desetkrat svetlejši. Nenadoma boš v središču pozornosti, medtem ko boš ves dan uživala v popolnem udobju pri nošenju. Debelina preje 40 DEN ali 60 DEN ti bo zagotovila ustrezno gostoto vlaken in idealno prosojnost hlačnih nogavic. Nenazadnje, v teh hlačnih nogavicah se boš počutila bolj udobno kot kadarkoli prej.

Naj tvoje noge ostanejo tople tudi spomladi

Dodaj spomladanski pridih svoji garderobi z Dedolesovimi nadkolenkami. Zgodnji spomladanski dnevi niso tako topli, kot morda misliš, zato ti bo par udobnih in toplih nadkolenk prišel še kako prav. Zagotovile ti bodo popolno udobje pri nošenju ves dan. Poskusi jih kombinirati s kratkimi hlačami, krilom ali svojo najljubšo obleko ter začni dan na pravi način – v veselem razpoloženju. Lahko izbiraš iz široke palete barvitih motivov. Imaš rada živali, divje rože, ljubka srca ali pike? Vsaka ženska bo nedvomno našla tisto, kar ji je najbolj všeč.

Več izdelkov lahko najdeš na www.dedoles.si

Naročnik oglasne vsebine je Dedoles.