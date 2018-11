Prekmurski podjetnik razvil nogavice, ki jih nosi tudi Tavares #video

Ste kdaj pomislili, kako pomembne so nogavice za doseganje uspehov v športu? Stopala so med aktivnostjo močno izpostavljena, tveganje za poškodbe pa je veliko. Zato je izbira nogavic ključnega pomena, je prepričan mladi prekmurski podjetnik Tadej Glavač. S pomočjo ortopedov, fizioterapevtov in drugih strokovnjakov je ustvaril nogavice GO4GOAL, ki jih je že preskusil tudi kapetan nogometnega kluba Maribor Marcos Tavares.

Odvajajo vlago, se hitro sušijo in ščitijo stopalo. Nogavice GO4GOAL so zasnovane tako, da izboljšajo športnikove zmogljivosti. Tadej Glavač, magister varstvoslovja in rekreativni nogometaš, se je za izdelavo nogavic odločil, ker je tudi sam treninge večkrat končal z ožuljenimi stopali.

Nogavice so namenjene zaščiti gležnjev, so opora Ahilovi tetivi ter podpora mišici nožnega palca. "Dodali smo tehnologijo ultra grip, ki poskrbi, da se stopalo ne drgne, s tem preprečujemo nastanek žuljev. Tu je tudi tkanina, ki ublaži oziroma prepreči te vibracije, ki prihajajo od tal," je razlagal Glavač.

Od začetka izdelave nogavic se je srečeval z ortopedi in s fizioterapevti. Skupaj so prilagajali dizajn in dodajali materiale na natanko določena mesta. Za njim sta dve leti raziskav in posvetov s strokovnjaki, ki najbolje razumejo anatomijo in funkcionalnost stopal. In tako so nastali trije modeli nogavic.

Nogavice nosi tudi Marcos Tavares

Njegove nogavice je preizkusilo že več kot 200 športnikov, profesionalcev in rekreativcev. Slovenski nogometni reprezentanti, rokometni, odbojkarski. Želeli so pokriti vse športe. Nogavica je lepa in mehka, noga v kopačkah ne drsi, pa pravi Marcos Tavares, kapetan mariborskega nogometnega kluba NK Maribor.

Ker je proizvodnja takšnih nogavic zaradi visokokakovostnih materialov draga, bo Tadej Glavač denar za zagon proizvodnje zbiral na platformi za množično financiranje Indiegogo.