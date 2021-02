Na katere izdelke prisega Nika Ambrožič Urbas?

Oglasno sporočilo

Ste v teh hladnih zimskih dneh utrujeni in neprespani? Stres in nezdravo življenje imata močan vpliv tudi na našo kožo, zato prihaja do nastanka gub, izgube tona in neprijetnega sivega odtenka. Na pomoč nam je priskočila izvrstna poznavalka kozmetike Nika Ambrožič Urbas, ki nam je zaupala, da je rešitev za sijočo polt resnično preprosta: "Pozimi prisegam na sočne citruse, ki skrbijo za odpornost in dobro počutje, hkrati pa se v njih skriva negovalna sestavina, ki vam bo povrnila sijaj - vitamin C." Za sijočo in negovano kožo torej posezite po vitaminu C, na katerega prisegajo številne domače in tuje zvezdnice.

Vitamin C ima izjemno pomembno vlogo pri zaščiti naše kože pred staranjem, a ne samo to, med drugim je aktiven pri sintezi kolagena, preprečuje kemijske reakcije, ki povzročajo neenakomeren ton kože, in ima blag učinek pilinga. Ker ga telo samo ne more proizvesti ali skladiščiti, je pomembno, da ga zagotavljamo s posebnimi kozmetičnimi formulami.

Ob tem je Nika dodala: "Vitamin C postaja vse bolj priljubljena negovalna sestavina, na katero prisegam tudi jaz. Navdušuje me predvsem s svojo sposobnostjo, da vizualno osveži polt, saj obrazu doda tisti zdrav sijaj, ki ga sicer dosežemo takrat, ko smo spočiti. Poleg tega vitamin C učinkovito ščiti kožo pred škodljivimi vplivi sonca." In kako ga uporablja ona?

Negovalna rutina v slogu modne ikone

Nika nam je zaupala, da za negovano kožo že vrsto let prisega na izdelke priznane kozmetične znamke Collistar, katere obraz je postala letos. V svojo rutino namreč redno vključuje izdelke iz linije Collistar Pure Actives Vitamin C, ki njeni koži povrnejo sijaj in skrbijo za zaščito pred staranjem. Posebej za nas je razkrila, kako jih uporablja: "Collistarjev serum iz linije Pure Actives uporabljam zjutraj, saj poskrbi za zaščito kože pred vplivi sonca in se odlično ujema s preostalimi negovalnimi izdelki v moji rutini. Pozorna sem na to, da stekleničko shranjujem v omarici, da stik s svetlobo ne oslabi njegovega delovanja, je pa serum najbolj učinkovit v kombinaciji s kremo, ki prav tako vsebuje vitamin C. Moja prva izbira je prav gotovo krema Collistar Pure Actives, ki krasno zaključi mojo jutranjo nego, z dodano ferulinsko kislino pa dodatno spodbudi delovanje tega učinkovitega vitamina." Serum in krema Pure Actives Vitamin C sta nadvse učinkovita tudi kot samostojna izdelka, a sta zahvaljujoč skupnemu antioksidacijskemu in posvetlitvenemu delovanju ter posebnim izboljšanim lastnostim skupaj še močnejša v boju proti nepravilnostim.

Inovacija nege

Inovativno linijo izdelkov Pure Actives Vitamin C, ki vsebuje novo generacijo vitamina C, so razvili Collistarjevi vrhunski strokovnjaki z mislijo na sijočo, nahranjeno in negovano polt. Vaš nepogrešljivi spremljevalec bo gotovo postal Collistarjev serum Vitamin C + Alpha-Arbutin iz linije Pure Actives, ki osveži sivo polt in zmanjša znake utrujenosti, delovanje seruma pa je dodatno okrepljeno ob uporabi Collistarjeve kreme Vitamin C + ferulinska kislina, ki kožo nahrani, zaščiti celice ter spodbudi tvorbo kolagena.

Izdelka sta primerna za vse tipe kože, tudi občutljivo, ter sta popoln dodatek k lepotni rutini, saj ju lahko uporabljamo kot del klasične nege ali za bolj specifično nego. Collistarjevi izdelki vsebujejo visokokakovostne aktivne vsebine, ki delujejo izjemno globoko in tako skrbijo za negovano kožo od znotraj.

Če želite tudi vi zasijati in poskrbeti za lepo polt, ne zamudite posebne akcije iz linije Collistar Pure Actives Vitamin C, ki poteka od 15. do 28. februarja v Mullerjih po Sloveniji. Čas je, da zasijete!

Naročnik oglasne vsebine je BOLTON ADRIATIC D.O.O.