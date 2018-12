Modne smernice za letošnjo zimo? Prepustite se domišljiji.

Retro, zasanjano, morda celo avantgardno in klasično elegantno. Da, to sezono je dovoljeno prav vse, brez omejitev in brez nepotrebnega iskanja najbolj modnega kosa oblačila. Edino pravilo, ki ga morate upoštevati, je: vsaj en kos vašega outfita se mora spogledovati s prihodnostjo.

Foto: Getty Images

Letošnja zimska sezona napoveduje raznoliko spontanost, v kateri se najde veliko prostora za razigrane umetniške duše in tudi za tiste, ki s svojim modnim slogom želijo ostati v ozadju - brez pompoznosti.

Kljub svobodi, ki vam jo prinašajo letošnje modne smernice, pa preverimo nekaj novosti, s katerimi bo vaš outfit še bolj "kulski".

Poklon prevelikega

Pojem "oversized" oziroma preveliko osvaja modne zapovedi. Najpomembnejše vodilo letošnje sezone so udobne, včasih zelo izrazito prevelika oblačila, zato, drage dame, ne boste prav nič zgrešile, če boste iz omare ukradle športne puloverje svojih partnerjev ali če boste v trgovini izbrale preveliko majico.

Sicer pa že sami kroji oblačil letos ponujajo veliko več udobja. Velika zmagovalka te zime je nedvomno široka udobna puhovka, v kateri se boste lahko prijetno izgubili.

Nostalgičen pridih osemdesetih in devetdesetih let je na letošnji modi pustil največji vtis: široka ramena, zavihane hlačnice, sprane kavbojke, visoki pas, široki puloverji, jakne iz džinsa …

Vrnitev peščenih barv

To je leto bolj umirjenih barvnih tonov: od klasične črno-bele kombinacije do najrazličnejših zemeljskih tonov, v katerih prevladujejo rjava, rumena in bordo.

Vračajo se tudi simetrični vzorci in nežne cvetlične poslikave.

Tudi moška moda se zelo rada spogleduje z najrazličnejšimi vzorci. In prav spajanje moških in ženskih modnih trendov postaja resničnost, ki se vedno bolj usidra v naše dojemanje mode.

Velika vrnitev: krzno

Toda tokrat samo v umetni različici. Neizpodbitna zvezda naše garderobe je letos nedvomno jakna iz umetnega krzna. Krznene detajle pa pravzaprav najdemo skoraj povsod - na torbicah, čevljih in puloverjih. Čeprav je bilo včasih krzno sinonim prestiža, pa je tokrat prevzelo bolj mladostniško vlogo, obarvano v različne odtenke, in je pravi hit tudi že med najstniki.

Foto: Getty Images

V slogu naših babic: oblecite se v pletenine

Če smo jih v prvih desetih letih tega stoletja morda nekoliko zanemarili, pa se v zadnjih dveh sezonah vračajo zmagoslavno. Romantične pletenine polnijo trgovinske police in hkrati tudi naše omare. Ne samo pleteni puloverji, veliko vrnitev doživljajo tudi dolgi volneni šali, kape in rokavice.

Da, tudi pozimi: pohod belih čevljev

Ne samo v rjavih odtenkih, izbrati morate vsaj en par čevljev tudi v beli barvi: beli gležnjarji ali škornji zanjo in snežno bele superge zanj. Ste za takšen modni izziv?

Ko se preteklost prepleta z vrhunsko tehnologijo

Če se na oblačilih pozna močan pridih prejšnjega stoletja, pa moramo v vsaj enem segmentu svojega življenja ostati še kako v koraku s časom. Ko govorimo o izbiri novega mobilnega telefona, moramo zato razmišljati avantgardno.

V želji po najboljši tehnologiji in v upanju, da bi našli telefon, ki se tudi stilsko najbolje ujema v tem modnem bazenu, izberimo pravo zvezdo sodobne elegance: telefon Samsung.

In ko govorimo o sofisticirani zunanjosti, ki gre z roko v roki z izbranimi mobilnimi tehnologijami Samsung, najprej pomislimo predvsem na dva modela: Galaxy A7 in A9.

Imenitna mobilnika sta zasnovana po meri sodobnega človeka – v treh različnih barvah in v sodobnem dizajnu, ki se lahko bohoti s prefinjeno eleganco.

Poleg zelo privlačne zunanjosti pa oba odlikuje predvsem uporabna tehnologija, ki gre v koraku s časom s potrebami sodobnega uporabnika in se popolnoma ujame z najrazličnejšimi življenjskimi slogi.

Brata A7 in A9 odlikuje namreč vsestranska prilagodljivost, kar v praksi pomeni, da bosta navdušila tako mlajše uporabnike, ki pri svojem telefonu iščejo edinstveno virtualno izkušnjo, ali strastne ljubitelje fotografije, ki bi radi vsak trenutek svojega življenja ovekovečili s kakovostno fotografijo, ki jo bo soustvarila že v telefon vgrajena umetna inteligenca.

A7 in A9 pa ponujata tudi izredno hiter odziv in stalno povezanost z virtualnim svetom, z aplikacijami in pripomočki, ki jih potrebujete pri svojem delu.

A7 in A9 sta hkrati strogo poslovna in igrivo mladostniška, sta zanesljiva in pravi zvezdi zabav.

Glavni aduti Samsunga A7 : – trojna kamera, – profesionalna osvetlitev za selfije, – ozvočenje Dolby Atmos. Umetna inteligenca pri modelu Samsung A7 prepoznava kar 19 motivov in temu primerno namesto nas uredi optimalne nastavitve fotografiranja. Model je opremljen s trojno kamero, ki vključuje širokokotni in ultraširokokotni objektiv, da lahko posnamemo še več sveta okrog sebe. Glavni aduti Samsunga A9 : – štiri kamere, – tehnologija prepoznave obraza, – vzdržljiva baterija, 3.800 mAh. Tako kot njegov vrstnik se tudi Samsung A9 ponaša z bogatim naborom naprednih funkcij, med katerimi je najbolj izstopajoča tehnologija prepoznave obraza. Je prvi telefon s štirimi glavnimi kamerami, v kombinaciji s funkcijama Optimizator prizorišča in Zaznavanje nepopolnosti pa lahko posnamemo fotografije, s katerimi res izstopamo.