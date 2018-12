Modne izbire Melanie Trump so vsaka po svoje zaznamovale leto 2018. Po neprimerni jakni med obiskom migrantskih otrok, na kateri je pisalo: "Res mi ni mar, pa vam?", ter po tem, ko je za sajenje dreves ob Beli hiši obula vrtoglavo visoke pete, je ameriška prva dama spet na podobno zanimiv način pritegnila pozornost.

Tokrat s tesno oprijetimi usnjenimi hlačami, ki so zaradi barve dajale videz, da Melania pod zelenim plaščem ne nosi ničesar.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Mnogi so na Twitterju začeli ugibati o njeni skrivnostni opravi: So to hlače ali prekratko krilo? Se vidijo zgolj njene noge? "To pa je res MINI mini krilo," je zapisala ena uporabnica. "Kje so njene hlače? In njeni čevlji," se je spraševala druga.

Ter: "Videti je, kot da Melania ne nosi hlač, dokler ne vidiš gubic na materialu, ko je hodila po stopnicah. Je bilo to nalašč? Vedno poskrbita, da se o njima govori/tvita."

Holy crap. That is a MINI, mini-skirt. — Carlolol (@Carlolol2) December 27, 2018

where on earth are her pants?...and shoes?! 😎😂 — Taumy (@TaumyGrrrl) December 27, 2018

It looked like Melania was pantless, until you see the wrinkles in the fabric, as she walked down the stairs. Was it on purpose? ...always something to talk/tweet about with these two. #PhotoOp — Susie Heather Tyson (@nysuzyinvegas) December 27, 2018

Melania se je sicer na začetku decembra v intervjuju za Fox News pritožila, da si želi, da se ljudje ne bi tako močno ukvarjali z govoricami in njeno podobo, ampak: "Želim si, da bi se ljudje bolj osredotočali na to, kaj počnem, in ne na to, kaj oblečem."

Preverite še: