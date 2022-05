Lan tudi to sezono vstopa skozi velika vrata v naše oblačilne kombinacije

Poleg tega, da je to poletje bolj priljubljen kot kadarkoli prej, je mešanica lana in viskoze izjemna mešanica, ki zagotavlja izjemno udobje pri nošenju. Naravna vlakna teh materialov so zračna in delujejo hladilno na kožo, kar nam zelo pomaga pri boju proti poletni vročini.

To sezono nam Alma Ras prinaša top pet ključnih kosov, ki nam bodo pomagali pri ustvarjanju različnih oblek ob uživanju v poletnih dneh. Top V-izreza ali klasična majica ter nekoliko širše hlače z globljim pasom lahko služijo kot popolna podlaga za vsak poslovni videz, medtem ko z določenimi kombinacijami lahko dobimo športen videz. Kratke hlače v kombinaciji s kimonom se lahko uporabijo za večerne sprehode, sam kimono pa za popoln poletni videz na plaži. Razveselila vas bo bela barva, ki nam je v poletnih dneh preprosto najljubša, temnomodra za dodatno eleganco, medtem ko nihče ne bo ostal ravnodušen do barve fuksije. Izvedeli smo, da je linija omejena, zato svetujemo, da jo poiščete čim prej.

Ultimativni modeli te sezone so tudi loungwear kosi, ki so združili udobje z novimi trendi. Na vrhu seznama najbolj zaželenih kosov je Lounge set, ki prihaja s kompletom, bluza in hlače. Barve so čudovita zelena, živ odtenek modre in črne kot večni sinonim za eleganco. Ustvarjen je iz razkošne viskoze – naravnega materiala, ki je že leta priljubljen med damami s kakovostnim stilom.

Iz iste linije boste kombinezon z veseljem nosile zunaj, s športnimi copati, petami ali najljubšimi poletnimi sandali, dobro pa se bo podal tudi k sproščeni različici doma.

Posebno mesto je zasedla obleka Dania, ki je zaradi viskoznega materiala priljubljena v vročih poletnih dneh. Rahel V-izrez subtilno poudari dekolte, poseben izrez okoli pasu pa vizualno zoži pas. Poiščete jo lahko v najbolj priljubljenih barvah te sezone: zeleni, modri in črni.