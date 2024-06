Katero hrano jesti za lepšo in zagorelo polt?

Si želite lepšo in bolj zagorelo polt? Pravilna prehrana ima lahko ključno vlogo pri doseganju tega cilja. Uživanje določenih živil, ki so bogata z vitamini, minerali in antioksidanti, lahko pripomore k bolj zdravemu in sijočemu videzu kože. Berite članek dalje, če vas zanima, katera živila je treba jesti za lepšo polt, ki bo videti bolj zagorela.

Živila, ki bodo poskrbela za lepšo polt

Korenje: Vsebuje veliko beta karotena, ki pomaga pri naravnem zlatem sijaju kože. Uživanje korenja v zmernih količinah lahko izboljša ten vaše kože.

Korenje bo poskrbelo za bolj zagorel videz. Foto: Shutterstock

Paradižnik, sladki krompir in marelice: Ta živila so bogata s karotenoidi, ki prispevajo k zdravemu in enakomernemu tenu kože. Pogosto uživanje teh živil pomaga ohraniti zagorelost kože dlje časa.

Paradižnik bo vaši jedi dodal svežino. Foto: Shutterstock

Špinača in listnati ohrovt: Ta temna listnata zelenjava vsebuje veliko beta karotena, ki prav tako vpliva na lepši ten kože. Poleg tega vsebuje tudi druge antioksidante, ki pomagajo zaščititi kožne celice.

Špinačo lahko dodate tudi testeninam. Foto: Shutterstock

Olivno olje: Čeprav ne vsebuje karotenoidov, je bogato z antioksidanti in omega 3 maščobnimi kislinami. Olivno olje pomaga ohranjati kožo vlažno in sijočo.

Olivno olje bo vaši koži dodalo sijaj. Foto: Shutterstock

Kako lahko vključite ta živila v prehrano?

Če želite lepšo polt, poskrbite, da boste zgoraj omenjena živila vključevali v svojo vsakodnevno prehrano. To lahko storite s pripravo okusnih jedi, ki so hkrati bogate z vitamini in minerali.

Uravnotežena in zdrava prehrana ima številne prednosti. Foto: Shutterstock

Solate: Dodajte korenje, paradižnik in špinačo v solate za osvežilen in zdrav obrok. Po vrhu stisnite limono in za piko na i dodajte še nekaj oreščkov. Tako bo vaš obrok svež in obogaten z vsem, kar potrebujete. To je odlična ideja za kosilo ali večerjo v poletnih dneh, ko je svežina še kako potrebna.

Smutiji: Zmešajte sladki krompir, marelice in listnati ohrovt v smuti za hranljiv začetek dneva. Za sladkobo lahko dodate tudi banano ali na primer ananas.

Pečene jedi: Uporabite sladki krompir in olivno olje pri pečenju zelenjave za okusno in zdravo večerjo. Ob tej okusni prilogi specite dobro začinjenega piščanca.

Preberite še: